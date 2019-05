Susanna Ceccardi: chi è, carriera politica e biografia del parlamentare

Susanna Ceccardi, pisana nata il 19 marzo 1987 e attuale sindaco di Cascina, provincia di Pisa, è stata eletta al parlamento europeo alle elezioni del 26 maggio, con 47.364 preferenze.

La giovane ha inoltre superato per numero di voti ottenuti a Pisa anche Matteo Salvini. Proprio con quest’ultimo ha un ottimo rapporto, tanto da essere stata nominata consigliera per il programma di governo.

Chi è Susanna Ceccardi

Sussanna Ceccardi ha studiato al liceo classico e una volta raggiunto il diploma si è iscritta alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Pisa, dove si è avviata la sua attività politica nei vari collettivi studenteschi.



La vittoria del 2016

Nel giugno del 2016 è stata eletta sindaco di Cascina, alla giovane età di 29 anni, ottenendo il 28.4% al primo turno e il 50.3% al ballottaggio, mentre il suo partito ha totalizzato il 21.3% delle preferenze. Con la sua vittoria ha interrotto 70 anni consecutivi di sindaci di sinistra, facendo di Cascina il primo grande comune conquistato dalla Lega Nord.

Visione politica

Nel corso della sua amministrazione ha varato più provvedimenti in linea con gli ideali del partito di cui è militante. Tra questi l’ordinanza che favorisce i cascinesi nelle graduatorie per le case popolari. Inoltre si è opposta, in maniera decisa, alla costruzione di una moschea. La Ceccardi non ha mancato di manifestare una visione critica dell’Unione Europea.

Attività sui social

La sindaca è inoltre molto attiva sui social, postando non solo contenuti riguardanti la sua attività ma anche relativi alla sua vita privata, ispirandosi in questo a Matteo Salvini. Nel corso della sua carriera politica è stata soprannominata Giovanna D’Arco, cosa che non la spaventa ma anzi, si è definita combattiva come l’eroina francese.

La vita privata di Susanna Ceccardi

Nel marzo del 2019 Susanna Ceccardi ha dichiarato di attendere una bambina e ha inoltre affermato che potrebbe chiamarla Kinzica, in onore a Kinzica De Sismondi, eroina medievale che, secondo la leggenda, avrebbe difeso Pisa dall’invasione dei Saraceni.

