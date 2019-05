Antonio Tajani: chi è, carriera politica e biografia del parlamentare

Antonio Tajani è l’ex presidente del Parlamento Europeo, eletto nel 2017 al quarto scrutinio con 351 voti con i quali ha battuto Gianni Pittella, che ha ottenuto 282 voti. Tajani è un politico esperto di meccanismi istituzionali europei, da sempre un conservatore nonché parte di Forza Italia, partito di Silvio Berlusconi. Proprio quest’ultimo lo ha voluto fortemente come portavoce della borsa politica durante il suo primo governo nel 1994 e dal luglio 2018 come vicepresidente. Prima di spostarsi appieno sull’attività politica si è occupato di giornalismo lavorando come redattore, inviato speciale e conduttore.



Chi è Antonio Tajani

Antonio Tajani nasce a Roma nel 1953. Una volta concluso il liceo si laurea in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza, per poi svolgere un corso di alta specializzazione in difesa aerea.

L’interesse per la politica arriva con l’avvicinamento al movimento giovanile dell’Unione Monarchica italiana, chiamato Fronte Monarchico Giovanile, di cui ha ricoperto anche il ruolo di vicesegretario. La vera svolta in quest’ambito arriverà con la nascita di Forza Italia e il conseguente avvicinamento al partito in cui ha ancora oggi una posizione chiave.

Tajani ha svolto anche l’attività di giornalista come redattore del Settimanale. Successivamente ha condotto il Giornale radio RAI ed è anche stato responsabile della redazione di Roma de Il Giornale. Inoltre è anche stato un inviato speciale, in particolare in zone di guerra come il Libano e la Somalia.

Carriera politica in Europa

La carriera di Antonio Tajani, dopo il ’94 si è spostata in Europa, in cui nel 2002 ha ricoperto il ruolo di uno dei 10 vicepresidenti del PPE (partito popolare europeo, fazione di cui fa parte Forza Italia). Tra il 2008 e il 2014 è stato commissario europeo per i trasporti schierandosi a favore del salvataggio di Alitalia. Infine nel 2017 è stato eletto presidente del parlamento europeo succedendo Martin Schulz.

Le controversie

Nel corso della sua carriera in Europa, Antonio Tajani è stato spesso criticato per la vicinanza a Silvio Berlusconi e alle lobby.

La vita privata di Antonio Tajani

Il politico al momento è sposato, ha due figli e parla correntemente tre lingue: francese, inglese e spagnolo.

