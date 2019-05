Redmi 7A ufficiale: prezzo, caratteristiche e scheda tecnica dell’entry level

Il sub-brand di Xiaomi, Redmi, sforna telefoni come fossero panini. Una progettazione e produzione a dir poco impressionante. Un’azienda che sta seguendo lo stesso percorso di Hauwei, oggi seconda, per produzione mondiale di dispositivi mobili, solo a Samsung. Il modello 7A è un entry level, ovvero uno smartphone dotato di tutte le funzioni per l’uso quotidiano, che, nella maggior parte dei casi, si propone ad un prezzo aggressivo. Redmi lo proporrà ad un prezzo ancora più competitivo, offrendo, oltretutto, una dotazione non scontata. Ecco i dettagli.

Redmi 7A ufficiale: la scheda tecnica

Partiamo dal display, il quale, potrebbe essere un punto di forza di questo dispositivo. Schermo da 5,45″, con risoluzione HD+ e un rapporto 18:9. Sotto al cofano troviamo lo Snapdragon 430 con clock da 2 GHz. Rispetto al processore precedente migliorano le capacità di calcolo del 25% inoltre dal punto di vista grafico le prestazioni migliorano del 50%. Questo incremento delle prestazioni permetterà una migliore ottimizzazione del sistema operativo e un minor affanno del dispositivo in caso di sessioni di gioco prolungate o troppi processi aperti. La dotazione di RAM è di 2 e 3 GB mentre i tagli di memoria interna sono di 16 e 32 GB. Il comparto fotografico offre l’essenziale, un sensore principale, da 16 megapixel e uno frontale da 5 megapixel. Troviamo inoltre l’AI che permette di sbloccare il telefono con il riconoscimento facciale, in assenza del lettore di impronte digitali.

Redmi 7A ufficiale: autonomia e prezzo

La batteria avrà una capacità di 4000 mAh, una dotazione straordinaria per uno smartphone non top di gamma che deve fare l’essenziale. Un dispositivo ordinario, quotidiano che grazie al chip Snapdragon potrà offrire una durata che va oltre le 24 ore. Lo smartphone debutterà sul mercato cinese il 6 giugno, ad un prezzo di circa 71€ per la versione 2/16 mentre costerà 77€ nella versione 3/32.

