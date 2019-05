Fattura elettronica semplificata xsd o ordinaria: differenze e cosa cambia

Cos’è una fattura elettronica semplificata, a cosa serve e come funziona. Cominciamo dall’inizio: una fattura elettronica semplificata certifica operazioni per importi inferiori a 100 euro (inclusa IVA) ed è normativizzata dalla Legge n. 633/1972, all’articolo 21. Si tratta di un documento che ha molti punti in comune con una fattura ordinaria, ma le cui differenze principali possono tradursi in un minor numero di informazioni.

Cos’è e come funziona la fattura semplificata

La fattura semplificata si può emettere nel momento in cui l’operazione implica un importo che non superi i 100 euro e non riguardi cessioni intracomunitarie o operazioni per le quali l’Iva è dovuta nel Paese del committente. Ma perché si chiama fattura semplificata? La “semplificazione” consiste certamente nella riduzione delle informazioni da inserire sul documento. Infatti nella fattura semplificata non è necessario inserire i dati completi del cliente, ma solo ed esclusivamente la sua partita Iva o il codice fiscale, dunque un dato che lo identifichi. La semplificazione riguarda anche la causale che giustifica il prezzo in fattura, ovvero la descrizione del servizio effettuato che può essere anche estremamente sintetizzata. E a proposito di importo, quest’ultimo può riunire il totale comprensivo di Iva (indicando Iva inclusa).

Semplificazioni fiscali e-fattura e cedolare secca: le novità

Fattura elettronica semplificata: le novità

Ci sono novità importanti relativamente alla fattura digitale semplificata, contenute nel Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019, pubblicato lo scorso 24 maggio sulla Gazzetta Ufficiale. I principali punti del decreto incrementano la soglia dell’importo complessivo per le fatture semplificate, che passa così da 100 a 400 euro. Chi emette fattura elettronica semplificata dovrà inserire il codice TD07 nel campo Tipodocumento. Nel caso in cui debba effettuare una nota di credito con riferimento alla fattura semplificata, il codice da inserire sarà TD08.

Per quanto riguarda l’Iva, inclusa nell’importo totale, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti a riguardo, affermando che si può emettere una fattura digitale con solo Iva sempre tramite Fattura semplificata.

