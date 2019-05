Bollette luce e gas: rischio aumento con salvataggio Alitalia, l’allarme

Uno stratagemma del governo per salvare Alitalia andrebbe ad appesantire ulteriormente le bollette degli utenti italiani per circa 650 milioni. L’Arera, appunto l’Agenzia di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, boccia nettamente l’ipotesi.

Bollette luce e gas: gli articoli 37 e 50 del Decreto Crescita

L’Autorità ha lanciato l’allarme con una nota diffusa ieri, mercoledì 29 maggio 2019, dal titolo molto chiaro: “Evitare utilizzo oneri generali bollette per finalità non energetiche, rischio ripercussioni su famiglie e imprese”. Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti, in particolare, gli articoli 37 e 50 del Decreto Crescita: questi, infatti, “prevedono la possibilità di utilizzare 650 milioni di euro presenti sui conti della CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) per la copertura finanziaria della misura in favore della continuità del servizio della compagnia aerea Alitalia”.

Bollette luce e gas: aumenteranno gli oneri di sistema

Pressante il rischio che tali disposizioni, sottolinea l’Arera, “riducendo le disponibilità finanziarie della CSEA ne comprimano i margini di flessibilità, funzionali alle molteplici esigenze di copertura finanziaria degli oneri generali di sistema, inclusa la mitigazione degli effetti per i clienti finali, in caso di forti ed inattese oscillazioni dei costi di generazione o di approvvigionamento dell’energia”. Sostanzialmente, l’iniziativa potrebbe “generare ripercussioni negative sull’intero sistema”, in pratica, “tramutarsi in un incremento improprio dei prezzi dell’energia per le famiglie e per le imprese, qualora ciò dovesse tradursi in un aumento dei corrispettivi a copertura degli oneri generali, con possibili effetti sfavorevoli sul ciclo economico generale”.

Alitalia: l’ennesimo piano di salvataggio

Oltre ai costi strettamente legati all’energia, gli utenti in ogni bolletta, oltre alle imposte, devono pagare anche i servizi di vendita, quelli di rete e i cosiddetti oneri di sistema. Questi ultimi variano a seconda della tipologia di utenza, detto ciò, si può stimare (considerando il secondo semestre 2018) che incidano mediamente sulle bollette di una famiglia (2.700 kWh all’anno) nella misura di quasi il 25%. Dunque, si capisce bene perché anche le associazioni in difesa dei consumatori siano corse alle armi: tra l’altro, la crisi della compagnia di bandiera dura ormai da vent’anni ed è costata all’erario tra provvedimenti di salvataggio vari più di 8 miliardi e mezzo finora.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM