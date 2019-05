Pensioni ultime notizie: Quota 100 scuola, rischio pensione a settembre

Sul tema pensioni ultime notizie riguardano i pensionamenti con Quota 100 nel comparto scuola. A quanto riporta il Miur, infatti, allo stato attuale il 96% delle domande presentate entro il 12 dicembre 2018 risulta acquisito. Va a invece a rilento l’acquisizione delle domande presentate entro il 28 febbraio 2019, visto che queste ammontano solamente a 7.544, e quindi al 36% del totale. Rallentamenti di una portata non indifferente, determinanti soprattutto nelle grandi città, con una situazione generale che risulta essere disomogenea. Tra le domande acquisite entro fine febbraio, riporta Orizzonte Scuola, si segnalano le 5.875 richieste da parte del personale docente e le 1.458 domande avanzate dal personale Ata. A queste si aggiungono le 123 domande dei dirigenti scolastici, le 56 degli insegnanti di religione cattolica e le 32 degli educatori.

Pensioni ultime notizie: Quota 100 scuola, “ritardo intollerabile”

Anief parla di “ritardo intollerabile”. Avvisa che potrebbero restare scoperte ulteriori 10 mila cattedre, la cui copertura dovrebbe essere effettuata tramite mobilità o assunzioni in ruolo. Per il presidente del sindacato Marcello Pacifico “non è tollerabile questo procedere a rilento, perché le domande sono state presentate da mesi e i posti che si libereranno a settembre è bene che siano da subito disponibili sia per mobilità del personale di ruolo che per le assunzioni dei precari”. In particolare ci si preoccupa per il turnover professionale. “I posti che si libereranno devono essere tutti utilizzabili sia per le operazioni di mobilità, a iniziare dagli imminenti trasferimenti, passando per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sia per le immissioni in ruolo”.

Rischio pensionamenti a settembre?

Intanto è certo che nella prossima estate ci sarà un incremento ulteriori dei posti vacanti e disponibili. Anief ricorda gli oltre 50 mila insegnanti di sostegno, i circa 33 mila restituiti dagli Uffici scolastici lo scorso anno “dopo che le convocazioni per le immissioni in ruolo erano andate praticamente deserte, più alcune decine di migliaia di pensionati che andranno via con i requisiti previsti dalla riforma Fornero”. Pacifico chiede che nei prossimi giorni il Miur riapra immediatamente le Graduatorie a Esaurimento per utilizzare i tanti docenti abilitati che “rischiano di rimanere al palo, perdendo supplenze annuali e anche la possibilità di essere immessi al ruolo”. Ma il vero rischio è il caos organizzativo, “visto che tante delle oltre 150 mila supplenze annuali da assegnare a settembre verranno molto probabilmente affidate solo dopo svariati tentativi”.

