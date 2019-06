Marco Carta arrestato per furto a Milano, processo per direttissima

Il cantante Marco Carta è stato arrestato, accusato di furto aggravato, mentre stava uscendo dalla Rinascente di Milano. Il vincitore di Sanremo e di Amici avrebbe rubato sei maglie dal valore complessivo di 1.200 euro.

Marco Carta arrestato per furto aggravato

Venerdì sera, mentre usciva dalla Rinascente in Piazza Duomo a Milano, il cantante 34enne Marco Carta è stato arrestato per furto aggravato insieme a una donna di 53 anni. Carta è stato fermato con 6 maglie dal valore di 1.200 euro: aveva tolto il sistema antitaccheggio ma non la placchetta flessibile che all’uscita ha fatto scattare l’allarme del grande magazzino. A quel punto è intervenuta la Polizia Locale che l’ha colto in flagranza di reato: per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

La carriera

Nato a Cagliari nel 1985, orfano di padre a 8 anni e di madre a 10, ancora oggi uno dei volti più amati del programma Amici condotto da Maria De Filippi, proprio grazie alla vittoria del talent show Marco Carta è diventato famoso nel 2008. L’anno successivo ha vinto anche il Festival di Sanremo con il brano “La forza mia” grazie al televoto. Nel 2011 gli viene assegnato il premio per la categoria Best Talent Show Artist agli Rtl Awards dopo la pubblicazione del suo secondo album, tra l’altro “disco d’oro”, “Il Cuore Muove”.

Nel 2012 e nel 2013 è miglior cantante italiano ai Kids Choice Awards. Nel 2014 il suo “Splendida ostinazione” si laurea disco di platino e Canzone dell’Estate agli Rtl Awards, l’anno dopo pubblica il libro “Ho una storia da raccontare” prima di partecipare a L’isola dei famosi arrivando sesto.

Il suo quinto e sesto album vendono meno dei precedenti, il successo però continua grazie al programma Tale e Quale show. Torna a far parlare di sé nell’ottobre del 2018 quando fa coming out nel corso di una puntata della trasmissione di Barbara D’Urso Domenica Live.

