Nuovo allenatore Juventus: Sarri firma in settimana, le ultime notizie

Si fanno sempre più pressanti le voci che vogliono Maurizio Sarri, fresco vincitore dell’Europa League, in procinto di accomodarsi sulla panchina della Juventus. Per lui ci sarebbe pronto un triennale a circa 6 milioni a stagione più bonus.

Nuovo allenatore Juventus: Sarri ora è libero

Secondo la stampa specializzata, ieri venerdì 31 maggio, il procuratore del tecnico toscano Fali Ramadani e i vertici del Chelsea hanno raggiunto un accordo definitivo sul destino di Sarri. Prima della vittoriosa finale di Baku, pare che Abramovich avesse promesso di non ostacolare l’eventuale ritorno in Italia dell’allenatore dei Blues, tuttavia, negli ultimi giorni si era fatta strada la voce di una richiesta di indennizzo – 5-6 milioni – da parte del magnate russo per lasciarlo andare via.

Adesso, invece, sembra che alla Juventus non verrà richiesto il versamento di alcuna cifra “aggiuntiva” semmai il Chelsea potrebbe esigere un “favore” dai bianconeri: pagare le ultime mensilità di Higuain, per esempio, oppure avviare una trattativa per Jorginho (ma partendo da quanto corrisposto al Napoli non dalla quotazione attuale figlia della stagione deludente del fedelissimo di Sarri) o comunque per un altro giocatore (Emerson Palmieri sarebbe in cima alla lista).

Guardiola resterà un sogno?

Pochi giorni fa, indiscrezioni accreditate da Agi, ma da nessun altro organo di stampa, volevano il matrimonio tra Juventus e Pep Guardiola ormai cosa fatta. Le quotazioni sull’approdo del tecnico catalano alla Continassa, però, sono in caduta libera; dei contatti molto probabilmente ci sono stati ma niente di più concreto: scoprire il contrario sorprenderebbe. Detto ciò, il giornalista di Sport Mediaset Marco Barzaghi sostiene che per l’arrivo di Guardiola alla Juventus non bisognerà attendere oltre lunedì. In un Tweet ha scritto: “Mi ha chiamato un importante procuratore e mi ha detto che lunedì sarà il giorno di Guardiola alla Juventus. Questo un po’ in controtendenza rispetto a quello che mi risultava. Però si tratta di un procuratore molto importante e molto vicino alle cose di casa Juventus”. Una cosa è certa: il nome del successore di Allegri sarà reso noto a breve.

