Bella Germania – L’amore: trama, cast e curiosità del film su Rai 1

Stasera 3 giugno 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda Volevamo andare lontano – Bella Germania. La miniserie televisiva del 2018 è composta da due puntate intitolate L’amore e Il segreto.

La fiction racconta l’immigrazione italiana in Germania negli anni ’60 e in che modo siano cambiate le cose da allora ad oggi. Un viaggio tra le speranze, i sogni e le difficoltà di coloro che hanno lasciato la propria terra in cerca di un futuro migliore. Ma qual è la sinossi di Bella Germania?

Bella Germania – L’amore: la trama

Protagonista di Bella Germania è la giovane Julia, fashion designer in erba. La ragazza a Monaco incontra Ottokar, uno sconosciuto che le rivela di essere suo nonno. L’uomo inoltre sta cercando aiuto per ritrovare Vincenzo, padre di Julia. Quest’ultima allora passo dopo passo ricostruisce tutta la storia della sua famiglia partendo dai lontani anni ’50. In quel periodo infatti si colloca la fugace e tormentata storia d’amore di Ottokar e Giulietta da cui è nato poi Vincenzo.

La relazione tra i due viene però ostacolata e distrutta dai famigliari che costringono Giulietta a lasciare il fidanzato e sposare Enzo. Il matrimonio combinato però fallisce e la nonna di Julia, insieme al figlio Vincenzo, si trasferisce a Monaco dove sogna di diventare stilista, proprio come sua nipote farà tempo dopo. La donna però non ha mai dimenticato l’antica fiamma e riunitasi con Ottokar prova finalmente a vivere il suo sogno romantico. Tuttavia Giulietta durante un viaggio a Venezia muore in un tragico incidente mentre Ottokar si salva. È stata una fatalità o qualcuno ha sabotato l’auto? Scoprirà la verità la protagonista di Bella Germania?

Il cast del film

Protagonista di Bella Germania è Natalia Belitski nei panni di Julia Becker. Silvia Busuioc è Giulietta Marconi, Joachim Bissmer è Ottokar da anziano mentre Christoph Letkowski è l’uomo da giovane. Deniz Arora e Rafael Koussouris sono Vincenzo da adulto e da bambino.

Hanno partecipato al film anche Marleen Lohse e Andrea Sawatzki

nel ruolo di Tanya da giovane e adulta. Inoltre Francis Fulton- Smith è Fritz Maier e Subylle Canonica interpreta Nathalie Bronet. Completano il cast di Bella Germania Denis Moschitto e Alessandro Bressanello che vestono i panni dello zio Giovanni da giovane e adulto.

Bella Germania: curiosità del film su Rai 1

Forse non tutti sanno che Bella Germania è tratto dall’omonimo romanzo di

Daniel Speck che è stato anche sceneggiatore della fiction. La serie televisiva è stata diretta dal regista Gregor Schnitzler e la seconda ed ultima puntata andrà in onda il 4 giugno 2019.

Infine le musiche di Bella Germania sono a cura di Dominik Giesriegl e la fotografia è di Florian Aichholzer.

