Assunzioni Poste Italiane giugno 2019: posizioni aperte e come candidarsi

La ricerca di offerte di lavoro disponibili da Poste Italiane sono tra le più frequenti da parte di chi sta cercando un’occupazione. Per questo motivo, periodicamente, andiamo a elencare quali sono le posizioni aperte, consultabile in ogni caso sul portale di erecruiting di Poste Italiane. Inoltre è possibile inviare anche un’autocandidatura, presso l’apposita pagina, ma previa registrazione sul portale stesso.

Assunzioni Poste Italiane giugno 2019: consulenti finanziari junior

Non cambia molto rispetto a quanto scritto sui nostri articoli precedenti. Nella pagina di reclutamento di Poste Italiane le figure professionali ricercate sono comunque in numero discreto. Più precisamente, andiamo a redigere un breve elenco.

Giovani laureati per consulenza in ambito finanziario e commerciale (profilo Junior).

I candidati selezionati saranno inseriti presso la rete di Uffici Postali su tutto il territorio italiano. Tra i requisiti richiesti il possesso di una Laurea Magistrale in Discipline Economiche (Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Scienze Bancarie e Assicurative, Economia Intermediari Finanziari e Scienze Statistiche) con voto finale non inferiore a 102/10. Inoltre sono richieste spiccate doti commerciali, forte orientamento al cliente, dinamismo e una ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation. I candidati selezionati saranno assunti con contratto di apprendistato della durata massima di 36 mesi.

Poste Italiane cerca specialisti consulenti mobili (professional)

Altra figura ricercata (stavolta di livello Professional) riguarda gli specialisti consulenti mobili (profilo senior abilitato MIFID II). Sono previsti inserimento su tutto il territorio nazionale. I requisiti richiesti riguardano il possesso di una laurea in discipline economiche/giuridiche/finanziarie, nonché una esperienza nel ruolo di almeno 2 anni maturata nel settore bancario/assicurativo in ambito commerciale in attività di consulenza e vendita in materia di servizi d’investimento, prodotti assicurativi e di finanziamento. Sono inoltre richieste conoscenze e competenze normative relativamente all’erogazione della consulenza in materia di investimenti e/o distribuzione di prodotti assicurativi.

Oltre ad avere una forte propensione per il cliente, anche in ottica commerciale e di relationship, altro titolo preferenziale è l’aver superato l’esame da promotore o consulente finanziario. Tra le conoscenze professionali richieste spiccano la conoscenza dei mercati e degli strumenti/prodotti/servizi finanziari e assicurativi, nonché (a titolo preferenziale) l’aver gestito un portafoglio clienti con masse pari almeno a 3 milioni di euro. I candidati selezionati saranno assunti con contratto di assunzione a tempo indeterminato e saranno stimolati da un’incentivazione variabile in base al raggiungimento degli obiettivi commerciali assegnati.

Assunzioni Poste Italiane giugno 2019: cercasi front end e portalettere

Tra le altre figure professionali ricercate spuntano anche figure di front end (per la Provincia di Bolzano) e portalettere. Per i primi è richiesto un diploma di scuola superiore e un patentino di bilinguismo. La prova di selezione prevede 2 test di ragionamento, 1 test d’inglese e un colloquio individuale.

Poste Italiane cerca anche diversi portalettere su tutto il territorio italiano. Per sapere dove e quali requisiti sono richiesti vi invitiamo a leggere questo articolo.

Assunzioni Poste Italiane: come inviare la propria autocandidatura

Chi vuole lavorare da Poste Italiane può anche proporre la propria autocandidatura. Per farlo occorrerà inizialmente registrarsi sul portale di Poste Italiane, quindi recarsi a questa pagina. In caso di prima autocandidatura, infatti, bisognerà compilare dei campi, come il proprio indirizzo e-mail, la password e la conferma della stessa. La passowrd dovrà essere composta da minimo 8 caratteri alfanumerici e contenere almeno 1 numero, 1 lettera minuscola e 1 lettera maiuscola (esempio: Password1).

