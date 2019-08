Quanto guadagna un funzionario giudiziario: stipendio e mansione. Cosa fa

Quella del funzionario giudiziario, anche si svolge perlopiù dietro le quinte, è una professione fondamentale perché le segreterie dei tribunali e le cancellerie funzionino correttamente.

Che cosa fa?

Il funzionario giudiziario lavora nelle Corti d’Appello nelle Procure generali e della Repubblica così come in Tribunali, anche di sorveglianza, negli uffici di sorveglianza e in quelli del giudice di pace. Insomma, è un impiegato amministrativo dipendente del Ministero della Giustizia – è inserito nella terza area funzionale – che si occupa della gestione delle procedure e degli atti processuali (registrazione, fascicolazione, documentazione dei procedimenti) e della coordinazione tra le varie unità operative dei diversi uffici giudiziari, quindi, svolge dei compiti a supporto diretto del Giudice che esigono un alto livello di responsabilità.

Come si diventa funzionario giudiziario?

Chiaramente, per l’ambito in cui verrà chiamato a operare, il funzionario giudiziario dovrà possedere un’approfondita conoscenza della giurisprudenza e, in particolare, della procedura penale, civile e del diritto amministrativo. Tuttavia, non deve essere obbligatoriamente laureato in Legge: anche chi ha studiato Economia, per esempio, o Scienze Politiche potrebbe ambire a diventare funzionario giudiziario. Detto questo, l’unica via disponibile per accedere alla professione, dato che si tratta di un dipendente della PA, è il concorso pubblico: c’è tempo per candidarsi alla prossima selezione fino al 9 settembre 2019.

Quanto guadagna?

Lo stipendio si aggira intorno ai 24mila-27mila euro lordi all’anno; in pratica, 2mila euro circa al mese. La retribuzione, però, sale in base alla funzione e all’anzianità di servizio come è semplice intuire. La sua settimana lavorativa si articola su un totale di 36 ore settimanali.

