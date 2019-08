Sondaggi politici Gpf: il 62% degli italiani vuole Salvini premier

“Se fosse possibile gradirebbe Matteo Salvini nuovo Re D’Italia?” La domanda che sa di boutade estiva l’ha posta senza fronzoli l’istituto Gpf Inspiring Research in un sondaggio per Affaritaliani.it. Le risposte sono però più sorprendenti della domanda stessa: il 52% risponde di sì, il 48% no.

Sondaggi politici Gpf: i perché dello strappo leghista

Il leader della Lega sembra quindi avere il vento in poppa. Raccoglie una fiducia molto alta tra gli italiani, raggranellata in questi mesi di governo giallo verde. Ora che sa di essere all’apice, Salvini vuole passare all’incasso come ha fatto notare perfidamente il premier Conte.

Sondaggi politici Gpf: Salvini premier, sì dal 62% degli italiani

L’ormai ex vicepremier e ministro dell’Interno non ne fa mistero anche se dice che il ritorno al voto è dovuto ai troppi no arrivati in questi ultimi mesi dagli alleati del Movimento 5 Stelle. “Mi candido premier – ha detto Salvini ieri sera da Pescara dove si trovava per un comizio – Chiediamo agli italiani la forza di prendere in mano questo Paese e di salvarlo”. E a voler il segretario del Carroccio premier sono in tanti: il 62% degli italiani secondo il sondaggio Gpf.

Sondaggi politici Gpf: perché Salvini vuole andare al voto

Stando ad un’indiscrezione Dagospia, Salvini ha consumato lo strappo perché sicuro di avere i numeri per governare da solo senza il sostegno di Fratelli d’Italia e Forza Italia. “Da simulazioni effettuate in casa leghista verrebbe fuori che proiettando gli ultimi sondaggi effettuati dai più noti istituti di ricerca, il Carroccio potrebbe arrivare addirittura ad ottenere oltre 190 collegi nel maggioritario e la quasi totalità dei collegi del Senato, ovvero una novantina su poco più di 110 – scrive Dagospia – In poche parole, la Lega in caso di elezioni anticipate potrebbe ottenere oltre 320 deputati e 170 senatori”.

