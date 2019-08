Quanto guadagna un docente universitario? Le professioni del diritto

Quella dell’insegnamento, specialmente in università di prestigio, resta una delle professioni più ambite: vediamo allora cosa dicono le stime in merito ai guadagni dei professori universitari, docenti di diritto compresi.

Quanto guadagna un docente universitario: il contesto di riferimento

In effetti non sempre i docenti universitari sono rivestiti di un’aura di prestigio e rispettabilità. Spesso i casi di cronaca pongono all’attenzione dell’opinione pubblica fatti di malcostume, integranti veri e propri illeciti penali, aventi come protagonisti proprio i docenti (anche di diritto) di varie facoltà universitarie sparse per la penisola. Si tratta di concorsi truccati ed alterazione delle procedure di selezione, che conducono all’interdizione dall’insegnamento.

È altrettanto vero che la stragrande maggioranza dei professori di Ateneo merita la cattedra, ed anzi, se confrontati con gli stipendi di molti professori che insegnano all’estero, i nostri docenti guadagnano mediamente di più. Non si può non fare i conti, però, anche con le logiche clientelari e di spartizione territoriale, tipiche di ambienti di questo tipo: lo sdegno dell’opinione pubblica è inevitabile, innanzi allo schema dello “scambio di favori”.

Quindi, è ovvio e conseguente che la domanda che molti cittadini legittimamente si fanno è quanto guadagna un docente universitario, spesso visto come arroccato nel suo fortino di privilegi ed immagine di un sistema universitario che grava non poco sulle tasche degli italiani.

Iter, ruolo e guadagni del docente universitario

In ogni caso, per conquistare il ruolo di professore universitario serve dedizione, impegno e passione per la materia. Specialmente per il settore del diritto, uno dei più tecnici a livello accademico e spesso caratterizzato da aggiornamenti e novità normative. L’iter è lungo: occorre diploma di laurea, anzitutto, e poi percorrere la strada del dottorato di ricerca fino ad arrivare al rango di professore associato ed, infine, a quello di professore ordinario (con concorso pubblico).

Dal punto di vista delle mansioni che svolge, un docente universitario, non solo si occupa dell’insegnamento e degli esami, ma anche cura la didattica, elabora i programmi di studio degli studenti, compone i consigli di facoltà, i comitati, le commissioni, gestendo attivamente facoltà e corsi di laurea.

A questo punto, però, vediamo più da vicino quanto guadagna un docente universitario. Mediamente un professore di diritto o di ingegneria guadagna circa 50.000 euro lordi all’anno. Pertanto la retribuzione mensile, al netto delle spese fiscali, è pari a circa 3.000 euro. Lo stipendio dei professori universitari è fissato dal Miur, e anch’esso riceve variazioni in base all’anzianità, alle ore di lezione fatte e agli incarichi conferiti. Nelle università private, i docenti sono pagati ancora di più.

Ad esempio, alla Bocconi di Milano un docente mediamente guadagna il 35% in più di un docente di Ateneo pubblico. In questo specifico settore, gli scatti di anzianità ricorrono ogni 3 anni e gli aumenti di stipendio sono i seguenti: il 12% in più per i primi 12 anni di carriera; il 6% in più dopo i 16 anni di carriera; il 2,5% in più dopo i 28 anni di carriera.

