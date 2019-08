Obbligo di reperibilità vacanze 2019: quando scatta e come funziona

Cerchiamo di capire come funziona l’obbligo di reperibilità durante le vacanze estive, a seconda delle diverse ipotesi pratiche che possono presentarsi. Nelle ferie – è risaputo – ogni lavoratore vorrebbe poter staccare la spina anche dal contesto lavorativo, ma ci sono circostanze in cui tale obbligo di reperibilità scatta comunque. Vediamole.

Se ti interessa saperne di più sul danno da vacanza rovinata e su come chiedere tutela, clicca qui.

Obbligo di reperibilità: di che si tratta e su quali basi normative è fondato

L’obbligo di reperibilità, come è facile intuire, è un concetto giuridico che comporta che il lavoratore debba essere a disposizione dell’azienda, per necessità e motivi improvvisi ed imprevedibili, anche durante le vacanze o ferie estive. Fondamentalmente, occorre però un documento scritto che preveda tale ipotesi, vale a dire un contratto collettivo nazionale oppure un accordo scritto in tal senso tra azienda e lavoratore, con una clausola contrattuale ad hoc che preveda l’obbligo di reperibilità. Pertanto, in queste circostanze, il lavoratore è tenuto ad un impegno (potenzialmente) costante, a favore delle esigenze del datore di lavoro, anche al di fuori quindi del normale orario di lavoro. Ciò non toglie che quest’obbligo di reperibilità sia controbilanciato dal diritto, a favore del lavoratore, di ottenere un’indennità aggiuntiva rispetto alla propria retribuzione ordinaria, per le ore prestate a titolo di straordinario.

Laddove non vi siano prescrizioni in tal senso, previste o nel CCNL di riferimento oppure nello specifico accordo tra lavoratore e azienda, il lavoratore è da ritenersi esonerato dal rispetto dell’obbligo di reperibilità durante le ferie in Italia o all’estero. Queste, peraltro, sono le indicazioni emerse recentemente dalla Corte di Cassazione.

Se ti interessa saperne di più su quanti giorni di ferie spettano per legge ai lavoratori co.co.co., clicca qui.

Eventuali obblighi di risarcimento a carico dell’azienda

Il lavoratore è comunque garantito anche sotto altri aspetti. Infatti, nel caso in cui il dipendente torni, essendo richiamato dall’azienda, potrà ben darsi che questi debba conseguentemente annullare le ferie o le vacanze prenotate presso una località di villeggiatura. Ciò ovviamente comporta delle spese di risarcimento (per giorni di albergo pagati ma non goduti, per visite pagate a mostre o musei ecc.), a carico del datore di lavoro. Tale somma sarà aggiunta all’indennità sopra accennata ed, in ogni caso, sarà assicurato al lavoratore di poter fare le ferie in altro periodo dell’anno.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]