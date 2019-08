Calendario consultazioni Mattarella 2019: data e orario M5S-Pd-Lega

Il 20 agosto 2019 si è ufficialmente chiusa l’esperienza del governo gialloverde. Nell’infuocata sessione a palazzo Madama, Giuseppe Conte ha attaccato frontalmente il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Dopo aver sviscerato una serie di risultati raggiunti e di obiettivi per il futuro, il primo ministro ha dichiarato che avrebbe rassegnato le dimissioni e rimesso il mandato nelle mani del presidente della Repubblica. Così ha fatto, Giuseppe Conte, nonostante il ritiro in extremis della mozione di sfiducia nei suoi confronti. Conte è salito al Colle e, come assicurato nel primo pomeriggio in aula, ha posto fine a un’esperienza di governo durata 14 mesi.

Il calendario delle consultazioni di Mattarella 2019: il primo giorno con Fico, Casellati e Grasso

Di seguito, vi proponiamo il calendario così come rilasciato dalla sala stampa del Quirinale. Per la prima giornata di consultazioni, come di consueto, si comincia con i presidenti delle due Camere: la prima ad interloquire con Mattarella sarà Maria Elisabetta Casellati. A seguire, appuntamento importante con Roberto Fico, nome che risuona anche per il totopremier. In serata, alle ore 19:00, al via il colloquio tra Mattarella e Pietro Grasso (LeU).

Calendario consultazioni Mattarella, mercoledì 21 agosto 2019 (primo giorno)

Ore 16.00: Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati

Ore 16.45: Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico

Ore 17.30: gruppo parlamentare “Per le autonomie (Svp-Patt, Uv) del Senato

Ore 18.00: gruppo parlamentare Misto del Senato

Ore 18.30 gruppo parlamentare Misto della Camera

Ore 19.00 gruppo parlamentare Liberi e uguali della Camera

Il calendario delle consultazioni di Mattarella 2019: il grosso per il 22 agosto

Il giorno cruciale di questo primo giro di consultazioni al Quirinale, sarà il secondo: giovedì 22 agosto. I rappresentanti delle cinque principali forze politiche (Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle) saranno a colloquio con Mattarella. La prima a salire al Colle sarà Giorgia Meloni, alle 10:00 del mattino. Poi, sarà la volta dei democratici, con Zingaretti che pur facendo le veci da segretario, sarà affiancato dai rappresentanti parlamentari del PD, dominata dalla corrente renziana. La mattinata di consultazioni si chiuderà con i forzisti di Berlusconi. Questa prima ronda si chiuderà nel pomeriggio con le delegazioni di Lega (16:00) e Movimento 5 Stelle (17:00).

Calendario consultazioni Mattarella, giovedì 22 agosto 2019 (secondo giorno)

Ore 10.00: gruppi parlamentari Fratelli d’Italia (FDI) del Senato e della Camera

Ore 11.00: gruppi parlamentari Partito Democratico (PD) del Senato e della Camera

Ore 12.00: gruppi parlamentari Forza Italia (FI) del Senato e della Camera

Ore 16.00 gruppi parlamentari Lega del Senato e della Camera

Ore 17.00 gruppi parlamentari Movimento 5 stelle (M5S) del Senato e della Camera.

