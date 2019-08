Sondaggi politici elettorali agosto 2019: confronto ultimi dati crisi governo

Sondaggi politici elettorali – La fase politica è più che intensa. Dopo la crisi di governo e le dimissioni del premier Conte, a seguito delle consultazioni il presidente della Repubblica dovrà valutare la possibilità di un un nuovo esecutivo con una solida base politica e parlamentare.

Nel confrontare i numeri degli ultimi sondaggi disponibili, va tenuto conto che in entrambi i casi le rilevazioni risalgono a prima delle dimissioni del premier Conte. Per cui è fondamentale tenere presente che le risposte circa le intenzioni di voto degli intervistati non tengono conto della evoluzione della crisi di governo.

Sarà interessante capire, quando saranno noti i risultati, come le intenzioni di voto saranno eventualmente modificate alla luce degli ultimi eventi.

Sondaggi politici, dati contrastanti sulla Lega di Matteo Salvini

Le due rilevazioni di cui abbiamo dato conto negli ultimi giorni danno risultati abbastanza contrastanti. Soprattutto per quel che riguarda il partito guidato da Matteo Salvini, vero protagonista della crisi di governo. Ricordiamo che alle ultime elezioni europee il Carroccio ha raccolto il 34,3% dei consensi. Stando alla rilevazione di Noto Sondaggi il consenso della Lega sarebbe al 38%. Ben diverso il risultato della ricerca di Tecné in base a cui la Lega perderebbe voto rispetto alle europee attestandosi al 31,3%.

Sondaggi politici elettorali, i risultati per Pd e Movimento 5 Stelle

Meno contrastanti i risultati per quel che riguarda il Partito Democratico. Infatti, rispetto al 22,7% raccolto alle europee, il partito guidato da Zingaretti secondo Tecné accrescerebbe – in caso di voto – di quasi 2% il suo bottino elettorale sino al 24,6%. Mentre per Noto Sondaggi il Pd sarebbe al 23%. Invece il MoVimento 5 Stelle, come la Lega, fa registrare dati discordanti. Rispetto al 17,1% delle consultazioni elettorali del voto europeo di pochi mesi fa il M5S è dato in crescita da Tecné sino al 20,8%. Mentre per Noto sarebbe al 16,5%, un dato addirittura più basso rispetto all’ultima tornata.

La sfida tra Berlusconi e Meloni

Sondaggi politici elettorali – Dopo Lega, Pd e M5S, l’attenzione dei sondaggisti si concentra sulle due forze politiche che col partito di Salvini compongono il centrodestra. Alle europee Forza Italia ha raggiunto l’8,8% mentre Fratelli d’Italia ha ricevuto il 6,5% dei voti. Come sarebbero i rapporti di forza in caso di voto? Anche in questo caso l’esito del voto è discordante. Perché Tecnè accredita agli azzurri l’8,3% mentre Fratelli d’Italia con un +0,2% è data al 6,7%. Invece Noto stima il sorpasso di Meloni su Berlusconi. Infatti per Noto Sondaggi Fratelli d’Italia raggiungerebbe l’8% mm mentre Forza Italia si fermerebbe al 6,5%.

