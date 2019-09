Pensioni ultime notizie: Quota 100, Durigon “molto preoccupato da Conte”

Sul tema pensioni ultime notizie riguardano i timori del sottosegretario al Lavoro uscente Claudio Durigon. L’esponente leghista sta infatti pubblicando da qualche giorno alcuni post polemici contro il suo ex premier Giuseppe Conte, che oggi sarebbe disposto a guidare un’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Le sue ultime dichiarazioni lasciano quindi qualche spiraglio polemico, che ha a che vedere con tutto quello che è stato fatto dalla legislatura terminata praticamente nella settimana di Ferragosto, Quota 100 in primis.

Pensioni ultime notizie: Quota 100, Durigon preoccupato

In occasione dell’evento organizzato da Affaritaliani, La Piazza, Claudio Durigon si è detto “abbastanza preoccupato perché dalle parole del presidente Conte, non abbiamo avuto rassicurazioni, anche se non ha messo in moto una situazione negativa”. In particolare i timori di Durigon sono tutti incentrati su Quota 100. “Il fatto che non abbia dato certezze è ragione di forte preoccupazione”, ha detto. “Non solo su Quota 100, ma anche sui decreti sicurezza e sulle attività che abbiamo fatto insieme”, citando tra le altre voci la pace fiscale. “È preoccupante vedere il presidente Conte che mette in dubbio ciò che abbiamo fatto di buono in questo governo”. Al tempo stesso il sottosegretario al Lavoro uscente si è detto “rallegrato” dalle dichiarazioni del leader M5S Luigi Di Maio “sul tema della sicurezza e su quanto ha fatto il governo precedente”.

Pensioni ultime notizie: Durigon duro contro il nuovo governo

Certamente Durigon non ha avuto parole dolci nei confronti del nuovo governo che potrebbe formarsi, formato dall’alleanza tra gli acerrimi nemici PD e M5S. “Il governo delle poltrone che sta per nascere si dimostra ancora più lontano dai cittadini quando avanza incomprensibili ipotesi che porterebbero alla cancellazione dei provvedimenti emanati dal lavoro della Lega come Quota 100”, le sue dichiarazioni riportate da Agenzia Stampa Italia. “Questa è la dimostrazione della miopia del PD e della squallida volontà di demolire provvedimenti a favore degli italiani anziché costruire”. Una frecciatina anche ai pentastellati: “Cosa faranno? Pur di assicurarsi le loro poltrone voteranno una nuova, sciagurata Fornero bis?”

È viva, dunque, in Durigon la preoccupazione che l’esperimento Quota 100, in scadenza il 31 dicembre 2021, possa terminare dopo solo 1 anno di vita. Ma è da precisare che sulla cancellazione di questo provvedimento non c’è ancora nulla di ufficialmente dichiarato.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]