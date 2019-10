Perizia mutuo: tempi, costo e abuso edilizio. Come renderla detraibile

Quando si accende un mutuo non c’è solo il costo della rata mensile da versare, ma sono da tenere d’occhio anche altre voci di spesa, che aiuteranno a valutare il costo complessivo del finanziamento. Tra questi spiccano le spese di istruttoria e di perizia, che sono anche i due costi che più spesso si ritrovano sulle offerte online messe a disposizione dai siti di comparazione. Mentre l’istruttoria è quel procedimento che di fatto permette alla banca di valutare la domanda del mutuo (che a volte, in alcune offerte, possiamo trovarlo anche a costo azzerato), cos’è la perizia? Quanto costa e quanto tempo serve?

Cos’è la perizia mutuo

La perizia è la diretta conseguenza dell’istruttoria, nonché il suo completamento. Per effettuarla serve per l’appunto un perito, ovvero un apposito tecnico con conoscenze e competenze specifiche chiamato dalla banca per effettuare una valutazione sul valore dell’immobile, al fine di far comprendere l’importo totale da erogare al cliente. La perizia si avvale inoltre della documentazione catastale dell’immobile (solo con questa la perizia avrà un valore reale ed effettivo), anche per certificare l’assenza di eventuale abuso edilizio.

Perizia mutuo: quanto costa?

Ciò che il cliente generalmente paga della perizia è la valutazione del valore totale del mutuo da richiedere. Qui i costi sono variabili: come sopra per l’istruttoria, anche il costo della perizia può essere azzerato rispondendo così ad alcune promozioni online. Il costo della perizia include anche il giuramento del perito sul valore reale dell’immobile, che ha di fatto un valore legale e di responsabilità penale. A questo costo vanno poi aggiunte le spese per le consuete marche da bollo e per i diritti della valutazione al tribunale. Parlando di cifre, il prezzo di una perizia mutuo si aggira generalmente attorno ai 200-300 euro, ma a questa cifra vanno sommate altre voci, come l’Iva (20%), il contributo Cassa Previdenza che varia in base alla categoria di riferimento ed eventuali spese di viaggio.

I tempi

A quanto ammontano le tempistiche per ottenere una perizia mutuo. Anche qui siamo nel campo della variabilità, ma in linea generale non bisogna attendere molto. Solitamente il tempo di attesa si attesta attorno ai 5-10 giorni, tempistica che si può accorciare nel caso in cui il perito sia messo in condizione di lavorare più celermente, magari avendo già tutta la documentazione a disposizione.

Come risparmiare con la surroga e perché conviene farla subito

La perizia mutuo è detraibile?

Del mutuo si possono portare in detrazione gli interessi passivi, ma non solo. Anche gli oneri accessori per la stipula del mutuo, infatti, risultano detraibili, entro il limite massimo di spesa previsto. Tra gli oneri accessori spiccano quelli fiscali, le spese relative al preammortamento e quelle notarili, nonché i costi di istruttoria e anche di perizia.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]