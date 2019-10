Sondaggi elettorali Index: sorridono solo Italia Viva e Fratelli d’Italia

È il Movimento 5 Stelle la forza politica che perde più voti secondo gli ultimi sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita il 10 di ottobre. I pentastellati, rispetto alla precedente rilevazione, vedono andare in fumo lo 0,6 calando quindi al 18,8%. Anche il principale alleato di governo, il Pd, continua a perdere colpi. Index sonda i dem ancora in calo e ancora sotto shock per l’addio di Renzi. Ora sono al 20,1%. La Lega che potrebbe approfittare dello stato di appannamento dei due rivali perde ancora consenso (0,2%) e scende al 32,3%. Gli unici partiti a sorridere sono Fratelli d’Italia, in continua ascesa (+0,1 al 7,4%) e Italia Viva (+0,2 al 4,7%). Nel centrodestra, Forza Italia rimane stabile al 6%. A sinistra +Europa non arresta la sua fase discendente (-0,2 al 2,1%9. Verdi e altri partiti di sinistra sono sondati entrambi al 2%. La quota di indecisi e non voto rappresenta il 38,9% dei votanti.

I battibecchi sulla manovra finanziaria non fanno bene al gradimento del governo. Che perde colpi. Secondo i sondaggi elettorali Index, infatti, la fiducia nei confronti dell’esecutivo è in calo di due punti al 34%, dopo essere rimasta stabile per un mese al 36%. Inoltre le recenti parole del capogruppo dem, Marcucci, secondo cui fino al 2020 Renzi non romperà l’alleanza, hanno fatto scattare più di un campanello d’allarme a Palazzo Chigi. E così non stupisce che Index sondi al 48,8% la quota di chi vede l’esecutivo durare fino all’approvazione della legge elettorale nel 2020. Poco più di un terzo degli italiani (31,6%) crede, invece, che il governo arriverà fino all’elezione del presidente della Repubblica (2022). Solo l’8,9% ritiene possibile una scadenza naturale a fine legislatura.

Per quanto riguarda la fiducia nei politici, Matteo Salvini rimane il più amato con il 39% dei consensi seguito dal premier Giuseppe Conte con il 35%. Al terzo posto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, con il 25%. Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio sono dietro, rispettivamente con il 22 e il 20%. Molto basso l’indice di fiducia registrato da Matteo Renzi: solo 12% per lui. Dietro a Berlusconi (15%) e poco avanti rispetto a Toti e Calenda (entrambi al 10%).

I sondaggi elettorali di Index si chiudono con una domanda circa il taglio dei parlamentari approvato questa settimana in ultima lettura alla Camera. Scontato il tenore delle risposte: il 79,3% approva la misura voluta dai Cinque Stelle.

fonte: index

Sondaggi elettorali Index: nota metodologica

In attesa di diffusione.