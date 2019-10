Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in crescita al 33%, male Pd e M5S

I primi sondaggi elettorali della settimana evidenziano una tendenza che farà piacere a Matteo Salvini. A pochi giorni dalle elezioni regionali umbre, la Lega mette il turbo e stampa un +1,5 rispetto alla precedente rilevazione portandosi quindi al 33%, un punto in meno rispetto a quanto ottenuto alle europee. I dati sono quelli registrati dalla rilevazione Tecné per Quarta Repubblica andata in onda il 21 ottobre.

Il Carroccio sembra aver superato il periodo negativo seguito all’uscita dal governo con il conseguente ritorno all’opposizione. Una tendenza quest’ultima che viene certificata anche da Swg che ieri sera ha sondato la Lega in rialzo dello 0,8 al 34%. In linea con il nostro sondaggio che da più di una settimana vede la Lega intorno a questi valori.

In realtà, la sintonia di vedute non si ferma al solo partito di Salvini ma riguarda anche le altre forze politiche. I sondaggi elettorali di Tecnè, così come quelli di Swg e TP in precedenza, danno Pd e Movimento 5 Stelle in sofferenza. I primi perdono un punto e calano al 19,4% i secondi fanno peggio (-1,3) e crollano al 18,5%. Swg li valuta entrambi un punto più in alto ma la tendenza si allinea a quella già registrata in precedenza dal nostro sondaggio.

Il centrodestra si rafforza non solo grazie all’exploit della Lega ma anche grazie a comprimari fondamentali come Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni sale all’8,2%, quello di Berlusconi all’8%. Tutta l’area sfiota il 50% dei consensi.

Nella maggioranza di governo sembra sorridere solo Italia Viva che sfrutta l’effetto Leopolda. La creatura renziana cresce così dello 0,5 al 4,8% in linea con la media nazionale.

fonte: Tecnè

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Campione di 1000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, articolato per sesso, età, area geografica. Estensione territoriale: intero territorio nazionale. Interviste effettuate il 20 e il 21 ottobre 2019 con metodo cam-cawi. Margine di errore +3,1%. Totale contatti 49222 (100%). Rispondenti 1000 (20,3%). Rifiuti/sostituzioni 3922 (79,7%).