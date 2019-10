Sondaggi politici Euromedia: Ghisleri “Franceschini primo nel governo”

Il governo Conte bis ha meno fiducia da parte degli elettori rispetto al primo esecutivo Lega-M5S. Nell’attuale coalizione, tuttavia, è Dario Franceschini, nuovo ministro per i Beni e le Attività Culturali, a godere maggior fiducia. Lo dicono gli ultimi sondaggi politici Minister Monitor rivelati dalla direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, effettuati in collaborazione con Klaus Davi su un campione di 1000 persone.

Ospite a Omnibus, la Ghisleri ha rivelato informazioni abbastanza importanti sull’indice di fiducia dell’elettorato nei confronti dell’attuale classe politica, senza dimenticare le preferenze di consenso degli italiani. Per l’occasione la Ghisleri analizza il sondaggio SWG realizzato per il TgLa7 (tecnica CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1.500 persone effettuato tra il 16 e il 21 ottobre 2019) mostrato in trasmissione, per il quale la Lega resta il primo partito al 34% delle preferenze con un incremento segnato dopo il successo della manifestazione a piazza San Giovanni (anche Fratelli d’Italia cresce di consenso, salendo a quota 8,4%). Partito Democratico (18,8%) e Movimento 5 Stelle (17,8%) sono invece appaiati e in calo (rispettivamente dello 0,6% e dello 0,8%).

Sondaggi politici Euromedia: i dati della Ghisleri

Quindi segue il confronto con i risultati elaborati dalla Ghisleri. “Stando alle nostre proiezioni, la Lega è un pochino al di sotto di quel dato, perché si muove tra il 30% e il 32%, ma resta comunque il primo partito in assoluto”. Ma il dato che emerge con più rilevanza per la Ghisleri è che non ci sono grandi spostamenti: “L’area di governo, compresa con Italia Viva, non è una coalizione, ma un’area di governo, che è un’altra cosa”. Il focus va ora sulle regionali in Umbria, dove Italia Viva non c’è, ma che resta una situazione diversa rispetto alle nazionali, dove però servirebbe una conferma di coalizzarsi con l’attuale area di governo da parte del nuovo partito di Matteo Renzi. Intenzione che però non viene al momento presa in esame.

“Questo complica le cose”, commenta la Ghisleri. “Tutti gli assetti si stanno spostando di nuovo, quindi anche i partiti più classici stanno cercando una nuova posizione. Forse la Lega è l’unico partito che sta cercando di tenere man forte. Bisognerà vedere però da qui alla fine di giugno i risultati di altre elezioni regionali importanti”, ovvero in Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Veneto e Campania.

Sondaggi politici: indice di fiducia degli elettori

Parlando invece di indice di fiducia, è Dario Franceschini il politico più apprezzato e affidabile di questo governo (38,2%). Al secondo posto troviamo il ministro dell’Ambiente Sergio Costa (33,1%), mentre sul gradino più basso del podio ecco il nuovo ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che totalizza il 32,8% delle preferenze. Fuori dal podio, invece, troviamo il ministro della Giustizia pentastellato Alfonso Bonafede (29,3%), seguito dal ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova (29%). Scende a quota 25,7 punti percentuali il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, mentre sale il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro (24%, +4,4%). Gli ultimi tre posti della top ten sono invece occupati dal ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti (23,7%), dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (23,6%) e infine dal ministro della Salute Roberto Speranza (23,3%).