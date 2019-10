Pensioni ultime notizie: Quota 100, Catalfo rivendica i risultati

In occasione dell’iniziativa Sindaci d’Italia organizzata a Roma e promossa da Poste Italiane, il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha parlato di Quota 100 e dei benefici che la nuova pensione anticipata ha portato, soprattutto in termini di rilancio occupazionale nella pubblica amministrazione. E proprio su Poste Italiane il ministro Catalfo si è soffermata, ringraziando la società per il lavoro di ausilio che ha fornito nel Paese, ma anche per la nuova campagna di assunzioni prevista a breve e che prevede la sostituzione di diversi lavoratori della società che hanno optato per l’uscita anticipata con Quota 100. La misura, lo ricordiamo, è sperimentale, sarà confermata nel 2020 e dovrebbe arrivare a scadenza naturale il 31 dicembre 2021.

Pensioni ultime notizie: Quota 100 e Poste Italiane, via a nuove assunzioni

La Catalfo ha dunque parlato di nuovi reclutamenti presso Poste Italiane, sfornando perfino numeri. “Un passo concreto arriva dalle circa 7 mila nuove assunzioni di giovani che Poste ha programmato e che in larga parte scaturiscono dal turnover di Quota 100”. E proprio Quota 100 nasce non solo come uscita anticipata dal mondo del lavoro, ma anche come mezzo per rilanciare l’occupazione e favorire nuove assunzioni. Vi è tuttavia da precisare che Quota 100 è stata richiesta da un numero inferiore di persone rispetto alle stime originarie, pertanto l’obiettivo di favorire il turnover generazionale occupazionale non sembra essere stato pienamente raggiunto, perché anch’esso per forza di cose inferiore alle prospettive pensate inizialmente.

Pensioni ultime notizie: Poste Italiane cercherà soprattutto nei piccoli Comuni?

A Poste Italiane ci sarà presto una campagna di nuove assunzioni, ha ribadito il ministro del Lavoro, con una concentrazione di movimento soprattutto nei piccoli Comuni, i cui uffici postali hanno bisogno di lavoratori. “Una nuova famiglia potrà nascere e crescere grazie a Poste Italiane e Quota 100 nei piccoli Comuni”, ha affermato Catalfo.