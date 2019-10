Investimenti 2020 oltre il conto corrente, quali sono le alternative valide

Dei tassi negativi sul conto corrente ne abbiamo già parlato in quest’articolo: fautrice di questa novità sarà Unicredit, uno dei più importanti istituti di credito italiani, che ha deciso di accodarsi ad altri Paesi europei (come la Germania) applicando tassi di interesse negativi sulle somme parcheggiate sui conti correnti (ma per conti che vantano oltre 100 mila euro). Somme che non portano liquidità e in un periodo in cui anche sui BOT italiani e su altri strumenti finanziari sono arrivati i tassi negativi, era inevitabile che prima o poi anche i conti correnti (ma con giacenze comunque importanti) fossero colpiti. A questo punto la domanda che il correntista si può porre è: che faccio? Quali sono le migliori soluzioni per il prossimo anno, i più interessanti investimenti 2020?

Investimenti 2020: risparmio e rendimenti, dove guardare?

Chi detiene più di 100 mila euro in un conto corrente Unicredit ha 3 possibilità di far girare i propri soldi, in un modo o nell’altro.

Cambiare banca : trasferire tutto il denaro presso il conto di un altro istituto di credito. Per ora solo Unicredit ha affermato di voler applicare i tassi negativi su tali somme e dunque si potrebbe pensare di cambiare istituto oppure di diventare un correntista delle Poste.

: trasferire tutto il denaro presso il conto di un altro istituto di credito. Per ora solo Unicredit ha affermato di voler applicare i tassi negativi su tali somme e dunque si potrebbe pensare di cambiare istituto oppure di diventare un correntista delle Poste. Dividere le somme su più conti : in base alle somme che si hanno a disposizione, si può pensare di dividere la liquidità in parti inferiori a 100 mila euro e ridistribuirle su più conti. In questo caso si avrebbero maggiori garanzie di sicurezza qualora non si voglia far girare il proprio denaro in investimenti.

: in base alle somme che si hanno a disposizione, si può pensare di dividere la liquidità in parti inferiori a 100 mila euro e ridistribuirle su più conti. In questo caso si avrebbero maggiori garanzie di sicurezza qualora non si voglia far girare il proprio denaro in investimenti. Investire: la terza opzione è questa e non c’è via di fuga. Avevamo pensato al materasso, inizialmente, ma non è molto sicuro. Quindi, forse, arrivati a un certo punto il modo migliore per risparmiare potrebbe essere quello di investire. Ma come e dove?

Investimenti 2020: alcune cose da sapere

Più l’investimento è sicuro, maggiore sarà la tempistica di vincolo delle somme, ovvero non sarà possibile prelevare nell’immediato, e al tempo stesso anche il rendimento non sarà dei migliori. Qualora invece il rendimento risulti alto, allora è possibile che anche il livello di rischio sia elevato. Con questo significa che si può andare incontro a perdite indesiderate, ma se le cose dovessero andare a bene a guadagni inaspettati.

La soluzione migliore per capire a quali investimenti guardare nel 2020 è quella di prendere appuntamento con il proprio consulente finanziario di fiducia e valutare le diverse soluzioni disponibili in base alle proprie esigenze. In questo approfondimento avevamo trattato alcuni aspetti da tenere in considerazione legato agli investimenti, cercando di optare anche per alternative meno comuni e in via di sviluppo, che non hanno un livello di sicurezza piuttosto alto, ma che in un ventaglio di investimenti diversificato potrebbe occupare qualche quota per “vedere come va”. Qualsiasi investimento si scelga, infatti, la parola chiave deve essere una sola: diversificazione. Solo così si sarà sicuri di avere più possibilità di guadagno, anche se un investimento non dovesse andare come sperato.