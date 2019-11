Aumento bollo, carburante, revisione ed rc auto 2020: la tabella dei costi

Quanto costa mantenere un’auto? Si parla di aumento bollo, carburante, Rc auto, costi di revisione: tutti prezzi che da un anno (2018) all’altro (2019) sono saliti, soprattutto nelle regioni del Sud Italia. A stilare una tabella dei costi ci ha pensato l’Osservatorio si SosTariffe, raccogliendo informazioni ed elaborando dati relativi a ottobre 2019. E quantificando il costo medio per gli italiani relativi alla gestione e manutenzione dell’auto in 1.614 euro all’anno. Si tratta di una spesa media, che consta di importanti differenze tra le regioni del Sud (in particolare la Campania) e quelle del nord: ecco dove si spende e si risparmia di più.

Aumento bollo e Rc Auto: il costo medio in Italia

Invero, gli aumenti legati al costo dell’auto sono comuni a tutte le Regioni (con un incremento medio del 6,58%), ma ci sono alcune Regioni che, spinte da voci precise, guidano questa classifica in cui nessuno vorrebbe essere al primo posto. Ma di quali voci stiamo parlando? Dei costi fissi e inevitabili, come ad esempio il carburante, il cui costo medio ammonta a 891 euro annui. La seconda voce che incide di più sulle tasche degli automobilisti corrisponde invece alla RC Auto, il cui costo medio in Italia ammonta a poco più di 570 euro. Seguono quindi le spese legate al bollo auto e alla revisione periodica del veicolo (149 euro).

Aumento bollo, carburante e Rc Auto: i numeri per Regione

Entrando nel dettaglio delle Regioni, invece, è al Sud che si spende molto di più: soprattutto in Campania, dove il costo medio supera i 2100 euro l’anno, prezzo trascinato soprattutto dall’elevato costo della Rc Auto (1.100 euro annui in media). Al secondo posto di questo podio troviamo la Puglia (1.863 euro il costo medio) e Calabria (dove i costi di un’auto arrivano in media a 1.783 euro annui).

Mantenere un’auto costa di meno in Liguria (quasi 1.500 euro all’anno), così come in Molise e in Lombardia (poco più di 1.500 euro annui). Se nelle prime due Regioni è il costo del carburante a far scendere il prezzo medio, la Lombardia può vantare il costo minore della Rc Auto (circa 455 euro annui).

