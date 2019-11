Prelievo conto corrente N26 al supermercato: come si fa e procedimento

Con il conto corrente N26 è possibile prelevare e depositare somme di contante direttamente alla cassa di alcuni negozi.

Conto corrente: come funziona il CASH26

Tra le diverse peculiarità del conto corrente N26, tra l’altro completamente gratuito, il servizio denominato CASH26. Quest’ultimo consiste nella possibilità di versare o prelevare una certa somma di denaro direttamente alla cassa di un negozio e, in particolare, di un supermercato. Il funzionamento del servizio è davvero semplice: infatti, basta aprire l’applicazione di N26 sul proprio smartphone, digitare l’importo che si intende prelevare o depositare e poi mostrare il codice a barre relativo all’operazione all’addetto alla cassa. Il proprio saldo si aggiornerà automaticamente; naturalmente solo nel caso di prelievo, se il codice a barre non verrà utilizzato, l’importo selezionato tornerà sul conto in 10 minuti.

Quali sono i negozi convenzionati?

Una mappa con tutti i negozi convenzionati è stata predisposta nella stessa app della banca online. Come si legge sul sito di N26, il servizio CASH26 è attualmente disponibile in 126 supermercati del gruppo Pam (Da Roma in su, Abruzzo escluso per il momento) ma presto la rete di negozi in cui sarà possibile sfruttare il servizio verrà ampliata promettono dalla banca. Se ne può già usufruire in oltre 11.600 supermercati tedeschi e in più di 2mila supermercati austriaci.

Conto corrente: i costi di CASH26

Ogni mese è possibile depositare fino a 100 euro in modo totalmente gratuito, al di là di questa soglia viene applicata una commissione pari all’1,5% dell’importo totale del deposito. Il deposito minimo deve essere di 50 euro ed è possibile depositare massimo 999 euro nel corso di 24 ore. D’altro canto, è possibile prelevare fino a 900 euro al giorno, limite di 200 euro per il singolo prelievo, in modo totalmente gratuito.

