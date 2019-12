Sondaggi elettorali Index: cresce solo Fratelli d’Italia, male il M5S

Condividi su

Il Movimento 5 Stelle continua a perdere consensi e paga la linea ondivaga tenuta dai vertici sui propri rapporti con il Pd e su casi spinosi come Alitalia, Mes ed ex Ilva. A sostenerlo sono i sondaggi elettorali Index Research per Piazza Pulita andati in onda il 5 dicembre. I pentastellati, rispetto ad una settimana fa, perdono lo 0,7 attestandosi al 16,2%. Un calo segnalato da tutti gli istituti che hanno fotografato le intenzioni di voto di questa settimana. Ma non è solo il Movimento a scendere nei consensi. Anche il Partito Democratico non se la passa bene.

I dem, rimasti gli unici a difendere l’operato del premier Conte sul meccanismo europeo di stabilità, perdono lo 0,2 e scendono al 19,1%. Male anche Italia Viva che passa dal 5,1 al 4,9%. Sul consenso del partito di Renzi pesa come un macigno l’inchiesta sull’ex fondazione Open che in passato a sostenuto finanziariamente la Leopolda. All’ex premier non basta far la voce grossa su dossier caldi come plastic tax e tassa sulle auto aziendali per risalire la china. Anzi, rischia di doversela vedere con Azione di Calenda che esordisce con l’1,6% dei consensi, togliendo margini di allargamento al centro.

Nel centrodestra, i sondaggi elettorali Index sondano la Lega in leggera flessione al 32,7% mentre Fratelli d’Italia è sulla cresta dell’onda. Il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna, rispetto ad una settimana fa, mezzo punto potandosi al 9,8%. Rimane stabile al 6,6% Forza Italia.

Tra i piccoli partiti, si segnalano piccoli movimenti, tutti in negativo, per +Europa (-0,1 all’1,6) e Verdi (-0,2 all’1,8%). Gli altri di sinistra sono dati dai sondaggi elettorali Index al 2,6% mentre Cambiamo di Toti stampa un netto 1%. Gli indecisi e gli astenuti rappresentano il 38,4% del campione totale.

