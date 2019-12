Condividi su

Targhe auto Pra all’Agenzia delle Entrate, quali dati verranno comunicati

Nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate adesso entreranno anche le targhe automobilistiche; ciò è quanto previsto da un emendamento al decreto fiscale approvato in Commissione Finanze.

L’Agenzia delle Entrate acquisirà i dati del Pra

Un emendamento al Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio per il 2020 firmato da Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle e da Gian Mario Fragomeli del Pd prevede l’acquisizione dei dati contenuti nel Pra, il Pubblico registro automobilistico, già a partire dal prossimo anno, da parte delle Agenzia delle Entrate (in base alle nuove disposizioni potranno essere incrociati anche i database del Pra e dell’Aci). Tale arricchimento della banca dati del Fisco è indirizzata ad irrigidire i controlli sull’evasione delle tasse automobilistiche: in pratica, sarà più semplice individuare chi non paga il bollo auto.

Cosa cambia per bollo ed Rc auto?

Tra l’altro, novità in arrivo anche sullo stesso bollo auto. Infatti, dal primo gennaio 2020, la tassa sui veicoli si dovrà pagare esclusivamente attraverso il circuito PagoPa. D’altro canto, l’unica funzione che non era ancora supportata da PagoPa era il pagamento della tassa automobilistica per i veicoli intestati a residenti in altre regioni: adesso anche tale funzione si può svolgere attraverso il circuito, dunque, diventa di fatto inutile mantenere gli altri canali di versamento (agenzie di pratiche auto).

Sempre dal primo gennaio 2020 sparirà il certificato di proprietà dell’auto: i dati in esso contenuti confluiranno nel documento unico di circolazione. Tuttavia, una delle novità più importanti in arrivo per gli automobilisti insieme al prossimo anno è quella che riguarda l’assicurazione dei veicoli: la riforma dell’Rc auto consentirà a tutti i componenti di un nucleo familiare di beneficiare della fascia assicurativa più bassa tra quelle dei membri della famiglia per qualsiasi tipo di mezzo di trasporto (non solo tra auto e auto, insomma, ma anche tra auto e moto o scooter).

