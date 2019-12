Condividi su

Gabigol vuole la Premier e il Liverpool. Le dichiarazioni del brasiliano

Uomo mercato dopo la meravigliosa stagione trascorsa con indosso la maglia del Flamengo, Gabigol sfoglia la margherita del suo futuro. Il centravanti brasiliano è certo che non tornerà all’Inter, la quale lo cederà nuovamente ma stavolta a titolo definitivo.

Ed è proprio il club rubronegro il principale indiziato per l’acquisto del centravanti, pronto dunque a restare in Brasile nonostante sia corteggiato anche da alcuni club europei, tra i quali spicca l’Atletico Madrid. Il prestito attuale scadrà a fine dicembre e lo stesso giocatore ha dichiarato che deciderà dopo il Mondiale per Club.

Le parole di Gabigol su Liverpool, Premier League e futuro

In un’intervista rilasciata al Sun, Gabigol ha ammesso però di ammirare la Premier League e soprattutto il Liverpool, squadra nella quale milita il suo connazionale Roberto Firmino: “È un campionato che mi piace parecchio, guardo sempre le partite del campionato inglese. Sarebbe bello giocare lì, è uno dei migliori tornei al mondo che ogni giocatore sogna di vincere. Ora però la mia attenzione è rivolta al Mondiale per Club, penserò al futuro dopo questa competizione. Firmino è fantastico, lo ammiro molto, in Europa è da molti anni che ha successo. Lo trovo un attaccante potente, eccezionale per il Brasile: è una delle mie fonti d’ispirazione, guardo a lui per migliorarmi. Sarebbe un piacere giocare con lui, forse potremmo far coppia nel Brasile ed il Liverpool è un club per cui tutti vorrebbero giocare“.

Gabigol ha ripercorso la sua annata usando parole ovviamente dolci e aprendo ufficialmente a un secondo viaggio in Europa: “Il 2019 è stato un anno magico, mi sento un calciatore nuovo. Il Flamengo ha dimostrato di essere in un bel momento, speriamo di finire la stagione con un trofeo. L’Europa la trovo una destinazione naturale per chi si distingue in Brasile, purtroppo per me le cose la prima volta non sono andate benissimo, ma non mi pento di quella scelta. Non ho mai abbassato la testa di fronte alle difficoltà. Mi fido del mio potenziale e so quanto posso migliorare“.

