Condividi su

Nuove Toyota 2020: modelli in uscita, prezzo e quando arrivano

Nuove Toyota 2020: modelli in uscita, prezzo e quando arrivano

Per il 2020 la casa produttrice giapponese promette tantissime automobili. La nuova sfida dell’azienda automobilistica è quella di puntare su auto piccole, adatte per muoversi in città, fino ad arrivare ai Crossover e ai SUV per le sfide più impegnative. In mezzo a tutto questo c’è l’ossessiva e maniacale cura per le auto ibride ed elettriche e l’attenzione viscerale per i sistemi di sicurezza all’avanguardia. Ecco cosa ha in serbo per gli utenti la Toyota in vista del nuovo anno.

Nuove Toyota 2020: ecco tutte le auto del nuovo anno

Saranno presentate automobili in ogni periodo dell’anno. I nuovi veicoli saranno in sostanza nuovi modelli di tutta la gamma, a partire dalla Aygo 2020 passando per la Yaris, Corolla, Prius, Supra, C–HR fino ad arrivare alla RAV4 2020. La novità principale riguarderà i motori con la presenza di una piccola unità elettrica che affiancherà il classico motore termico. La ricerca dell’innovazione in campo elettrico non è certo una cosa che scopriamo oggi, la stessa società non ne fa un mistero. Sui sistemi di sicurezza del nuovo anno non si sa ancora nulla di certo, ovviamente, ciascuna automobile, avrà delle peculiarità.

Fiat 124 Spider uscita di produzione. Ecco quanto costano gli esemplari

Nuove Toyota 2020: la dotazione di base della Yaris 2020

Nonostante l’eterogeneità tra le varie auto della gamma, ci sarà sostanzialmente una dotazione di base unica per la Yaris 2020, l’auto più venduta e gettonata. La dotazione avrà le seguenti componenti: cerchi in alluminio da 16 pollici, fendinebbia, entrata senza chiave con pulsante di avvio, infotainment con touchscreen da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, in più, per concludere, ogni autovettura avrà la frenata di emergenza automatizzata. L’allestimento XLE aggiungerà il rivestimento in ecopelle, Fari LED automatici, climatizzatore e tergicristalli automatici.

Francesco Somma

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]