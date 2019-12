Condividi su

Maledetti Amici Miei: cast e anticipazioni di stasera 9 dicembre su Rai 2

È giunto il momento dei saluti per i protagonisti di Maledetti Amici Miei. Lo spassoso programma d’intrattenimento, in onda oggi 9 dicembre 2019 alle 21.20 su Rai 2, approda al suo appuntamento finale con ancora tante emozionanti sorprese e ospiti speciali.

Torna quindi per l’ultima volta l’allegra combriccola di artisti formata da Sergio Rubini, Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Giovanni Veronesi uniti da un profondo sentimento d’affetto e pronti a trasportare il pubblico in un magico viaggio in cui il buonumore e la comicità spontanea sono di casa. Ma cos’ha in serbo per noi Maledetti amici miei?

Si avvicina il termine del percorso per Maledetti Amici miei e già si sente la nostalgia. È raro infatti trovare in un solo programma così tanti talenti artistici che hanno fatto la storia del piccolo e grande schermo. Come per le puntate precedenti, al timone della trasmissione ci saranno Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Alessandro Haber e Giovanni Veronesi che attraverso ricordi, sketch, esibizioni musicali, filmati esclusivi e immagini inedite ripercorreranno le esperienze professionali e private che hanno condiviso in tutti questi anni. Punto di forza dello spettacolo infatti sono proprio l le dinamiche comiche che naturalmente si innescano tra gli attori. Parteciperanno poi allo show anche la maestra d’ansia Margherita Buy e Max Tortora, vittime delle irriverenti battute dei padroni di casa.

Anche questa settimana giungeranno ad Maledetti Amici Miei ospiti speciali che arricchiranno ulteriormente il programma. Dopo personaggi del calibro di Gino Paoli, Dori Ghezzi, Massimo Ceccherini, Mara Venier e Adriano Panatta, stasera saliranno sul palco: Giuliano Sangiorgi, Vinicio Capossela, Nino Frassica e Ubaldo Pantani. Tutto questo e molto altro tra poche ore su Rai 2.

