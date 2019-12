Condividi su

AVICII Invector: trama e gameplay del videogioco tributo. Quando esce

Da dopo la morte del DJ sono susseguiti vari tributi all’artista, uno di questi arriva dritto dal mondo videoludico; andiamo a vedere cos’hanno creato questi sviluppatori per rendere omaggio all’ormai scomparso autore.

Avicii, maestro svedese della musica elettronica

Prima di capire cos’è Avicii Invector, andiamo a vedere un po’ cos’ha dato al mondo della musica l’autore prematuramente scomparso nel 2018. Tim Berling, nato a Stoccolma l’8 settembre 1989, è stato un disc jockey, cantante e produttore influente del suo tempo, collaborando con vari artisti del calibro come David Guetta, Lanny Kravitz, Robbie Williams, Rita Ora, Chris Martin, Coldplay e tanti altri. Tra i suoi brani più conosciuti vi sono Without You, Lonely Together, Levels o Wake Me Up, vincendo vari premi e riconoscimenti nel mondo della musica. È qui che entrano in gioco i Wired Productions, che insieme agli Hello There Games, hanno saputo omaggiare l’autore tristemente scomparso.

I am Jesus Christ, trama e gameplay del simulatore del messia

Avicii Invector, un tributo di luci e ritmi

Avicii Invector è un simulatore musicale, dove lo scopo del giocatore è premere i tasti al momento giusto e a ritmo di musica; saremo messi al comando di una navicella spaziale guidata da una ragazza dal vestiario punk. Il gioco presenta tre livelli di difficoltà (facile, normale e difficle) e sei mondi tutti diversi tra di loro (ognuno contenente cinque brani dell’artista); una volta completate la tracce di quel mondo se ne sbloccherà un altro.

A primo impatto potrà sembrare molto semplice ma non è del tutto così: se infatti a modalità facile il gioco non mette davanti grosse difficoltà non si può dire lo stesso a normale e difficile; per i conoscitori del genere, il titolo richiede un certa padronanza di ritmo e coordinazione (in alcuni casi le combinazioni di tasti saranno molto complesse).

Avicii Invector ha anche una componente cooperativa a schermo condiviso, dove si può sfidare un amico a fare il punteggio più alto. Infine, anche le atmosfere che si andranno a vivere nel titolo sono abbastanza curate e diversificate nei vari livelli, dai design fumetteschi della protagonista fino ad arrivare alle ambientazioni colorate e con giochi di luce; gli amanti del genere musicale dell’autore troveranno l’esperienza abbastanza soddisfacente.

Avicii Invector, quando esce

Avicii Invector ha come scopo finale di omaggiare l’artista svedese e gli Hello There Games questo lo sanno; il titolo è disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC dal 10 dicembre.

