Sciopero del 13 Dicembre: disagi e voli cancellati

I sindacati FIT CISL, FILT CGIL e UILT e UGL, hanno annunciato che per l’intera giornata di venerdì 13 Dicembre avrà luogo uno sciopero generale. Oltre ad Alitalia, anche Air Italy e Easy Jet saranno coinvolte nelle proteste, anche se queste ultime solo per quattro ore. Il motivo scatenante è la situazione di Alitalia e più in generale quella del comparto aereo.

Un venerdì nero per chi deve volare

L’astensione dal lavoro non riguarderà solo i dipendenti di Alitalia, Air Italy e Easy Jet, ma anche i lavoratori di Malpensa e Fiumicino. Un comunicato sindacale spiega i motivi della protesta: “Non siamo più disponibili ad assistere al triste balletto delle dead lines, che puntualmente sfociano nell’ennesima proroga concessa, perché chi ne ha la competenza non è stato in grado di trovare una soluzione. Il 13 dicembre i lavoratori di Alitalia sciopereranno per 24 ore per dire basta a questa lenta agonia”. La stessa fonte ha anche annunciato nuove iniziative, se le azioni messe in campo il 13 Dicembre non dovessero sortire l’effetto desiderato. Ma che lo Stato si faccia parte attiva nell’attuazione di un progetto per rilanciare la Compagnia di bandiera, come richiesto delle organizzazioni sindacali, è per lo meno improbabile: sia perché la ricerca di investitori privati è quanto mai difficile, sia perché in Alitalia sono già stati investiti 9 miliardi. Senza contare che l’opinione pubblica non è favorevole a una soluzione che prenda in considerazione lo Stato.

Sciopero del 13 Dicembre: le fasce orarie garantite e i voli cancellati

Le agitazioni sindacali previste per il prossimo 13 dicembre costringeranno Alitalia a cancellare 315 voli. Ma non solo chi deve volare il 13 Dicembre affronterà disagi; questi potrebbero ripercuotersi anche sui voli in programma nella seconda metà del 12, così come per quelli delle prime ore del 14 Dicembre. Alitalia rende noto che saranno comunque garantiti i voli previsti nelle fasce orarie tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. La Compagnia ha anche annunciato un “piano straordinario”: si tratta di utilizzare velivoli che possono trasportare un maggior numero di passeggeri, permettendo così ai viaggiatori di avere un posto sui primi voli disponibili. L’obiettivo è far sì che almeno il 50% dei possessori di un biglietto voli anche nella giornata di venerdì 13.

I consigli di Alitalia per chi ha già un biglietto

Ai possessori di biglietti per i voli previsti il 13 Dicembre – o, come abbiamo detto, anche in determinati periodi del 12 e del 14 – Alitalia consiglia di verificare se il volo che li riguarda è nella lista di quelli cancellati. Se rientrasse in questa lista, la Compagnia offre la scelta tra il cambio di data del volo (ovviamente senza alcuna sanzione), oppure il risarcimento spese (solo nel caso di volo cancellato o con oltre 5 ore di ritardo). Il 18 Dicembre è il termine ultimo per usufruire di questa possibilità.

