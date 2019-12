Condividi su

Final Fantasy VII Remake, esclusiva temporale Sony, quando esce

Con un aggiornamento della copertina del gioco è stata svelata l’esclusività temporale del titolo, dove approderà in primis su Sony per poi arrivare su Microsoft; andiamo vedere un po’ cosa cambierà dal titolo originale e quando uscirà sulle relative console.

Final Fantasy VII: un meteorite dal lontano 1997

Nel 17 novembre 1997 uscì uno dei videogiochi che più segno l’epoca della prima Playstation: Final Fantasy VII. Titolo acclamato dalla critica e dal pubblico, con un successo commerciale del tutto meritato, diventa uno degli RPG più diffusi al mondo; elogiato ai suoi tempi per la grafica, musiche e storia, fu inserito in molte classifiche dei miglior videogiochi di tutti i tempi. Il successo non si fermò qui; infatti dal titolo originale ne derivarono altre produzioni (con critiche sia positive che negative) che andarono ad espandere l’universo del gioco, al punto da creare la Compilation of Final Fantasy VII; in questa nomenclatura vi appartengono tre sottocategorie: i prequel; il filone principale, ovvero Final Fantasy VII e il rimake; e i sequel. I primi sono Before Crisis, Crisis Core e Last Order (rispettivamente cellulare, PSP e OAV), mentre i sequel sono composti da On the Way to a Smile, Advent Children, Dirge of Cerberus e Dirge of Cerberus: Lost Episode (rispettivamente romanzo, film, PS2 e cellulare).

Una nuova veste grafica ma non solo…

Oltre ad avere una grafica di ultima generazione, Final Fantasy VII Remake ha ricevuto alcune modifiche per svecchiarlo e renderlo più appetibile al grande pubblico.

Il sistema di combattimento, ritenuto obsoleto per gli standard odierni, è diventato di genere action, ma mantiene le meccaniche del passato, ovvero livello, materie, limit, oggetti ecc; si potrà controllare un solo personaggio per volta (con la possibilità di poterlo cambiare in tempo reale): questa scelta stilistica è dovuta per altro ad una maggiore immersione durante i combattimenti, resi più cinematografici e d’impatto.

Anche la trama è stata ritoccata in parte e, da ciò che è emerso dagli autori, il team sta pensando di inserire riferimenti alla Compilation. Il gioco sarà completamente doppiato (con l’intenzione di usare i doppiatori che hanno lavorato al film) come i titoli a partire da Final Fantasy X.

Oltre a ciò, i personaggi hanno avuto un redesign per renderli più realistici e sono stati aggiunti nuovi minigiochi.

Data la grossa mole del progetto, Final Fantasy VII Remake sarà suddiviso in più capitoli (solo il primo episodio sarà su due blu-ray!), il titolo che arriverà l’anno prossimo sarà il primo di una serie ancora indefinita.

Death Stranding tra videogioco e cinema. I riferimenti al grande schermo

Quando uscirà il primo capitolo del Remake

Come si evince da un’etichetta sulla cover del titolo, Final Fantasy VII Remake uscirà su Playstation 4 il 3 marzo 2020 mentre su Xbox One, data l’esclusività temporale, arriverà il 3 marzo 2021.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]