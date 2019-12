Condividi su

Dove vedere X Factor 2019: finale in diretta streaming o in tv e favoriti

Dove vedere X Factor 2019 – Nuovo anno, nuova finale. Ci risiamo dopo l’edizione 2018. Manca pochissimo all’attesissima finale della tredicesima edizione di X Factor che andrà in scena questa sera, 12 dicembre 2019, al Mediolanum Forum di Assago. Appuntamento a cui si giunge dopo una lunga e appassionante sfida tra artisti che oggi proveranno a conquistare la vittoria finale.

I finalisti e le voci sui favoriti

A contendersi la vittoria saranno Sofia Tornambene, Sierra, Booda e Davide Rossi.

La prima, Sofia Tornambene, ha 17 anni ed è di Civitanova Marche. Ha iniziato a studiare canto fin da piccola seguendo la passione del padre, un musicista jazz.

Sierra è un gruppo composto da Giacomo e Massimo: 26 anni, di Roma. Il nome del gruppo, come riporta il sito di X Faxtor, nasce dalla volontà di creare un luogo immaginario dove potersi isolare.

Booda è il nome dell’altro gruppo finalista ed è composto da Alessio, Federica e Martina. Per loro Booda è anche un aggettivo con il quale definiscono il loro genere, amano riproporre nuovi arrangiamenti dei lavori di altri artisti mettendoci del loro.

Il quarto e ultimo finalista è Davide Rossi: 21 anni, di Rieti. Artisticamente legato ai grandi classici della musica italiana degli anni ’70 e ‘80.

Secondo le voci sarebbero favoriti alla vittoria finale Sofia Tornambene e Sierra. Ma la sfida è apertissima. Ricordiamo che la prima artista da noi citata ha come coach Sfera Ebbasta, mentre Samuel ha in finale ben due dei 4 concorrenti ovvero i Sierra e Booda. Infine Davide Rossi ha come suo coach Malika. Non avrà concorrenti in finale il quarto giudice di X Factor: Mara Maionchi.

Gli ospiti della finale e dove vedere X Factor 2019

Prima di vedere come e dove vedere X Factor 2019 guardiamo quali saranno gli ospiti presenti in occasione della finale.

Il nome altisonante presente sul palco del Mediolanum Forum di Assago sarà quello di Robbie Williams. Oltre a lui calcherà il palco della finale di XF13 Ultimo. E sempre in chiave internazionale come terzo ospite la giovanissima artista belga Lous and the Yakuza.

Infine vediamo come e dove sarà possibile seguire l’evento. La finale di X Factor 2019 andrà in onda su Sky Uno (canale 108 del digitale terrestre canale 455) e in chiaro su TV8. L’appuntamento per stasera, giovedì 12 dicembre, è alle ore 21.15. L’evento è sempre disponibile on demand, e sarà visibile su Sky Go su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.

