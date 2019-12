Condividi su

Conto corrente cointestato prosciugato, cosa accade a chi ruba i soldi?

Spesso parliamo di un conto corrente svuotato a causa di una truffa di un hacker (phishing, smishing e via dicendo) e mettiamo in guardia i titolari dei conti a prendere le giuste misure per evitare l dispersione dei propri dati personali. Purtroppo a volte non basta e la cronaca di racconta anche di truffe che avvengono all’interno di una stessa famiglia. L’ultimo episodio è accaduto a Cava de’ Tirreni, dove una donna anziana si è visto prosciugare il conto cointestato dal figlio all’insaputa di lei stessa e degli altri familiari.

Conto corrente cointestato: uomo ruba soldi alla madre, l’episodio a Cava de’ Tirreni

Oggetto del contendere un conto corrente cointestato tra il figlio e la madre: quest’ultima è incapace di provvedere autonomamente a se stessa perché affetta da disabilità. Il figlio approfitta della situazione per svuotare il conto corrente e prendere liberamente dalla cassa della madre, per un prelievo complessivo di circa 26 mila euro. Quando i familiari hanno iniziato ad accorgersi che c’era qualcosa che non andava hanno scoperto l’inghippo e denunciato il parente.

Cosa rischia l’uomo che ha rubato oltre 26 mila euro alla madre

L’uomo, 70 anni, rischia ora il rinvio a giudizio, come richiesto dalla Procura di Nocera Inferiore, stando a quanto riporta Il Mattino. E dovrà anche rispondere all’aggravante di aver provocato alla madre un ingente danno patrimoniale.

Conto corrente cointestato prosciugato: quando è successo l’episodio

Il maxi-prelievo a insaputa della madre è avvenuto in poco meno di 1 anno, più precisamente dal 14 agosto 2012 fino al 4 luglio 2013. Anche gli altri familiari, come scritto in precedenza, erano all’oscuro dei furti dell’uomo, finché non hanno scoperto che qualche conto non quadrava e hanno dunque fatto partire la denuncia.

