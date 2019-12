Condividi su

Alephant: titolo nuovo album, anticipazioni e significato

Il viaggio come atto di coraggio, per sfuggire a un’esistenza soffocante: questo il tema di Whole, esordio sulla lunga distanza degli Alephant, che sarà disponibile a partire dal 17 Dicembre. L’impronta sonora del disco è alternative rock ed è stato scritto tra Italia, Francia e Stati Uniti.

Il viaggio per riunirsi al tutto

Il concept del debut-album degli Alephant è, come detto, il viaggio. Whole si può considerare diviso in tre parti: nella prima, il senso d’inappagamento dovuto a una routine quotidiana alienante che porta alla decisione di sottrarsene fuggendo; nella seconda si realizza come questa fuga sia imprescindibile, a dispetto, anzi, proprio per gli aspetti negativi, al fine di compiere un iter verso la consapevolezza personale e verso una vera libertà; nell’ultima parte, il disco assume tematiche e sound più delicati ed eterei, quasi a simboleggiare l’ormai avvenuta trasformazione: non siamo più le stesse persone di prima, ma una componente della totalità (whole in inglese significa tutto).

“Abbiamo scritto Whole in anni di lavoro, maturando gradualmente l’idea di un concept album che desse senso alla sequenza dei brani, scritti quasi tutti a distanza, mentre Pier lavorava come sommelier in Napa Valley (California) ed Enrico trascorreva un anno del suo dottorato a Nizza”, ribadiscono gli Alephant. “Il tema del viaggio è venuto fuori in modo quasi spontaneo, frutto della distanza e della sensazione di essere lontani da casa così come i riferimenti al mare e all’oceano che ricorrono in diversi brani (Drive West, Marianne, Away) che ci hanno fortemente influenzati. Whole racchiude un’eterogeneità di stili, che riflettono i diversi avvenimenti della storia, così come la nostra evoluzione personale come musicisti”.

La tracklist di Whole

Dieci tracce compongono Whole, primo album degli Alephant. Sono, nell’ordine:

Light Sour; Drive West; Boxes; Wine And Suspender; Marienne; Miserable; Javeon; Nevermind; Minus Forty; Away.

Il disco è stato portato a termine una volta che la band si è riunita in Italia. Whole è stato prodotto sotto la supervisione di Andrea De Carlo, capace di aggiungere al lavoro degli Alephant pochi tocchi che lo rendono ancora più vario e complesso e distribuito dall’etichetta Libellula.

La storia degli Alephant

Amici da una vita, i fratelli Pierandrea ed Enrico Palumbo e Marco Ferro (rispettivamente voce – entrambi i fratelli – chitarra, basso e batteria) formano gli Alephant nel 2013. Nonostante l’amicizia che li lega, vengono da esperienze piuttosto diverse: Marco dai metallari Steel Rain, i due fratelli, reduci dai Melody Fall, con i quali hanno vissuto l’esperienza sanremese, più prossimi a sonorità punk. Due anni dopo pubblicano l’EP omonimo e subito dopo, i singoli Juliette e Tarifa. Nel 2017 le loro strade si dividono, ma non musicalmente: i fratelli Palumbo si trasferiscono in Francia (Pierandrea) e in California (Enrico), ma nonostante questo, il lavoro sul materiale che darà vita a Whole non si fermerà e troverà compimento quando gli Alephant originari, affiancati dalla chitarra di Luca Del Fiore, si ritroveranno, insieme, a Torino, loro città d’origine.

