Rc auto e spese: arrivano fino a 1600 euro, come risparmiare nel 2020

Aumentano le spese relativa alle Rc auto: come si fa a risparmiare ora che si arriva a spendere fino a 1.600 euro in media per l’assicurazione e la manutenzione della propria vettura?

Rc auto: aumentano le spese per l’assicurazione auto

Le spese relative all’Rc auto sono aumentate, e non di poco, nel corso del 2019. A riferirlo l’ultimo studio del portale specializzato nell’analisi dell’andamento dei costi delle polizze Sostariffe.it. Rispetto al 2018 si è concretizzato un rincaro pari al 6% per quanto riguarda l’assicurazione: in generale, si parla di circa 33 euro in più in confronto allo scorso anno per assicurato.

Infatti, se nel 2018 si spendevano 556 euro, in media, per sottoscrivere un’assicurazione auto online, nel 2019 la cifra è salita fino a quota 589 euro. Ad aumentare, in particolare, la polizza accessoria relativa al soccorso stradale (+25% rispetto al 2018) seguita da quella Furto e incendio (+23%), quella Cristalli (+20%) e quella per la copertura degli infortuni del Conducente (+16%) ma è la Kasko a lievitare maggiormente, fino a 25 euro in più all’anno.

Aumentano anche i costi di manutenzione

Parallelamente sono aumentati del 6,6% i costi di manutenzione delle auto. Attualmente, mantenere un’auto in Italia cosa mediamente 1.614 euro – nel 2018 la cifra si fermava a 1.514,93 euro – anche se in alcune regioni del Belpaese i costi lievitano oltre 2mila euro come, per esempio, in Campania, seguita da Puglia e Calabria (è la Liguria, invece, la regione dove si spende meno, per così dire, solo 1.500 euro all’anno). Bisogna considerare, infatti, i 589 euro necessari per stipulare l’Rc auto, come si diceva prima, a questi bisogna sommare però circa 892 euro da spendere per il carburante e altri più o meno 150 per bollo e revisione.

Chiaro che di fronte a questi dati, nonché all’esperienza di tutti i giorni, molti automobilisti si chiedano come risparmiare. Buone notizie in questo senso arrivano dalla Legge di Bilancio per il 2020 che permetterà di accedere alla fascia assicurativa più bassa a disposizione a tutti i membri di un nucleo familiare. Inoltre, non tutti sanno che l’installazione di un dispositivo satellitare permette di ottenere uno sconto sulle nuove assicurazioni. Detto ciò, il confronto tra vari tipi di polizze, prendendosi il tempo necessario per valutare la più conveniente grazie ai portali che permettono di ottenere preventivi gratuiti, è sempre un’ottima, la migliore probabilmente, strategia per risparmiare.

