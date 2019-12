Condividi su

Bollette gas e luce: addio mercato tutelato da luglio 2020 confermato

Novità importanti per le bollette gas e luce nel 2020: bisognerà essere pronti a dire addio al mercato tutelato, infatti. Si era parlato di un ulteriore rinvio di questo (lungo) addio, uno slittamento di quasi 2 anni, ma alla fine la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha comunicato all’Aula il giudizio di inammissibilità del rinvio per estraneità di materia alla norma della Manovra che si trova nel maxiemendamento.

Bollette gas e luce: mercato tutelato energia addio a luglio, nessun rinvio

Non tutti sono soddisfatti di questo mancato rinvio: l’addio al mercato tutelato è stato dunque confermato per il 1° luglio 2020, e non slitterà al 1° gennaio 2022. Per il responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori, Marco Vignola, si tratta di una pessima notizia. “Il Governo e il Parlamento pongano subito rimedio, inserendo quegli emendamenti in un provvedimento ad hoc, in modo da dare immediatamente certezze non solo ai consumatori ma anche alle imprese”. Per Vignola il governo e il parlamento devono cogliere “l’occasione per recepire in quel disegno di legge le richieste urgenti di Arera, per tutelare consumatori e mercato, per garantire condizioni economiche eque per i clienti di piccole dimensioni, definendo ad esempio il destino riservato ai clienti che non avranno effettuato alcuna scelta alla scadenza del mercato di tutela”.

Bollette gas e luce: cosa succede dopo l’addio al mercato tutelato?

Si esige dunque chiarezza per tutti quegli utenti che non si sono ancora posti il problema di trovare un nuovo fornitore. Ovviamente, con l’addio al mercato tutelato dell’energia, la fornitura non terminerà nell’immediato. Gli utenti che non hanno ancora trovato un fornitore nel mercato libero avranno ancora un po’ di tempo per effettuare la scelta. Le proposte nel mercato libero sono numerose e si distinguono tutte per le proposte formulate, che a volte offrono sconti vantaggiosi per acquisire nuovi clienti. Attenti però ai costi a lungo termine. Per cominciare a orientarsi, vi invitiamo a recarvi sul Portale Offerte promosso da Arera: vi basterà cliccare su questa pagina.

