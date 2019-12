Condividi su

Dove vedere Friburgo-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Friburgo-Bayern Monaco, match valido per la 16a giornata della Bundesliga 2019/2020, si disputerà mercoledì 18 dicembre alle ore 20:30 allo Schwarzwald-Stadion.

Friburgo-Bayern Monaco: sfida per l’Europa

Friburgo e Bayern Monaco scenderanno in campo questa sera per restare aggrappati al treno europeo. I padroni di casa hanno raccolto 7 punti nelle ultime cinque giornate, occupando la sesta posizione in classifica, ma vengono dalla sconfitta esterna contro l’Herta Berlino per 1-0.

E’ un’altalena di risultati quella dei bavaresi, che hanno portato a casa 9 punti nelle ultime cinque giornate (tre vittorie e due sconfitte) e si trovano al quinto posto in campionato, con un distacco di due lunghezze dagli avversari di questa sera. La squadra di Flick si presenta all’appuntamento dopo aver ottenuto una vittoria interna nell’ultimo turno contro il Werder Brema con il risultato di 6-1, grazie soprattutto ad un ispiratissimo Coutinho, autore di una tripletta.

I precedenti di Friburgo-Bayern Monaco

Negli ultimi quattro incontri in casa dei brasiliani di Breisgau, il Friburgo ha vinto una volta sola, mentre il Bayern Monaco ha portato a casa i tre punti in due occasioni. Un solo pareggio fra le due squadre che risale alla gara del marzo scorso, con la partita che terminò 1-1.

Le probabili formazioni del match

FRIBURGO – Christian Streich ripropone il suo 3-4-3 nonostante l’ultima sconfitta esterna, confermando nove undicesimi per la gara odierna. Le uniche modifiche di formazione riguardano il centrocampo e l’attacco, con Frantz che giocherà titolare al posto di Haberer, mentre Grifo prenderà il posto di Sallai. In porta Flekken, confermata la linea difensiva a tre con Gulde, Koch e Heintz. Sicuri del posto in attacco Holer e Petersen.

BAYERN MONACO – Hans Flick è costretto a far giocare fuori posizione Javi Martinez e Alaba centrali di difesa, viste le indisponibilità di Hernandez e Sule. Ritorna tra i titolari Muller, con Gnabry che scala la propria posizione a centrocampo a discapito di Goretzka. In porta Neuer, titolari anche Thiago Alcantara, Coutinho e Lewandowski.

Friburgo (3-4-3): Flekken; Gulde, Koch, Heintz; Schmid, Frantz, Höfler, Günter; Grifo, Petersen, Höler.

Bayern Monaco (4-3-3): Neuer; Pavard, Martinez, Alaba, Davies; Gnabry Kimmich, Thiago Alcantara; Muller, Lewandowski, Coutinho.

Dove vedere Friburgo-Bayern monaco in diretta tv e streaming

Il match verrà tramesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e Now TV.

