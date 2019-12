Condividi su

Sondaggi elettorali Euromedia: tra i partiti regna l’immobilismo

Intenzioni di voto, durata del governo, sardine e Popolare di Bari. Sono tanti gli argomenti affrontati dai sondaggi elettorali Euromedia per Porta a Porta il 17 dicembre.

Vediamoli in ordine, iniziando dai cartelli relativi alle intenzioni di voto. Euromedia fotografa un Pd in leggera flessione (-0,2) al 17,3%, al di sotto della media sondaggi nazionale. Il Movimento 5 Stelle dà qualche segnale di vita (+0,3) salendo al 15,8%. Italia Viva, rispetto alla precedente rilevazione, perde mezzo punto e si attesta al 5%. Chiude con il 2,2% LeU. La coalizione giallo rossa raccoglie, in totale, il 40,3% dei consensi. Quasi dieci punti in meno del centrodestra (49,2%).

In quest’area, la Lega continua a perdere consensi (-0,5) e ora vale il 31%. Fratelli d’Italia prosegue, invece, la sua crescita (+0,4%) portandosi al 10,7%. Forza Italia cala dello 0,3 al 6,9% mentre Cambiamo è al 0,6%.

A commentare lo stato dell’arte è Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia. “I risultati seguono molto l’attualità. In questi ultimi 15 giorni ci sono state le piazze delle Sardine, le discussioni al Senato. Abbiamo visto tante oscillazioni di voto. La stabilità che riguarda la percentuale di indecisi (30%) indica che gli italiani sono spaventati. Hanno grande attesa per il futuro che non arriva e quindi hanno paura. Cercano dei punti di appiglio per uscire da questa palude ma non li trovano nei partiti presenti in Italia. E così regna l’immobilismo”.

A provare a smuovere le acque ci stanno pensando le sardine. I sondaggi elettorali Euromedia valutano il loro potenziale di consensi intorno al 16,5%. Di questi i voti certi sono però solo il 4%. Come abbiamo già visto in altri casi, la composizione del voto delle sardine si riferisce all’area di governo e quindi a Pd e M5S. “Il fatto che tra le sardine ci siano elettori dem e pentastellati fa pensare – afferma Ghisleri – Vuol dire che questi elettori non trovano rappresentanza nell’attuale centrosinistra e per questo scendono in piazza”.

Ma quale sarà dunque il futuro delle sardine? Per il 26,7% andranno in piazza fino ad esaurimento, per il 15,5% si trasformeranno in partito, per il 13,9% diventeranno una corrente dei partiti di sinistra, per il 12,9% “sostituiranno il M5S” mentre per il 10,5% saranno una corrente del PD.

Viste le fibrillazioni all’interno del governo, i sondaggi elettorali Euromedia hanno chiesto agli italiani quanto durerà il Conte bis. Le risposte più gettonate sono due: fino alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria (28,9%) e fino alle elezioni regionali di primavera (23,9%). C’è anche un 18,1% convinto che il governo durerà fino a fine legislatura mentre solo il 12,3% vede un orizzonte al 2022, quando si dovrà scegliere il nuovo presidente della Repubblica.

L’ultimo cartello riguarda lo stanziamento di 900 milioni di euro da parte del governo per salvare la Banca Popolare di Bari. Una decisione non condivisa dalla maggioranza degli italiani (55,8%).

Sondaggi elettorali Euromedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 16 dicembre. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. (800 interviste): 800 intervistati (interviste valide) – numero dei non rispondenti/rifiuti all’intervista: 1.195 – totale contatti effettuati: 1.995. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.5% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (800 casi). Metodo raccolta delle informazioni: Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.

