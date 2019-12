Condividi su

Pensioni ultima ora: Quota 100 2020 valida anche con abrogazione. Il caso

Pensioni ultima ora: in questo nostro articolo pubblicato ieri, 18 dicembre 2019, abbiamo citato il caso di un lavoratore che raggiungerà i requisiti previsti per andare in pensione con Quota 100 pochi mesi dopo il 31 dicembre 2021 ovvero la data in cui uscirà di scena Quota 100. E nello stesso articolo abbiamo fatto riferimento alle soluzioni alternative che l’esecutivo inizierà a valutare da gennaio 2020 in poi per superare la riforma Fornero ed evitare problemi dopo Quota 100. Intanto sono tanti i lavoratori che si chiedono cosa succerebbe nel caso in cui Quota 100 fosse abolita prima del tempo.

Pensioni ultima ora, cristallizzazione del diritto

Il tema è stato anche al centro di una domanda posta da un lettore del sito Orizzontescuola.it all’esperta Patrizia Del Pidio. Il quesito è relativo al caso di un insegnante che nel corso del 2020 raggiunge i requisiti base di Quota 100 ed è ancora in dubbio se accedervi. In base a questo, il lettore ha chiesto che “la cristallizzazione del diritto, come dice la norma su Q 100 si può far valere anche dopo, ma se dovesse cambiare governo e/o modificare la legge si avrebbe ancora il diritto di avvalersi della Legge n°4 del 28/01/2019”.

La risposta, giunta sempre tramite il sito specializzato, è netta: “anche se la quota 100 dovesse essere cancellata da un successivo governo prima del 31 dicembre 2021, tale abrogazione non interverrebbe su chi il diritto al pensionamento (come lei) lo ha raggiunto prima”.

La seconda parte della risposta chiarisce in maniera inequivocabile il motivo per cui il lettore non corre alcun rischio: “È comunque poco probabile che la misura venga cancellata prima della sua naturale scadenza (31 dicembre 2021 ndr). In ogni caso con 62 anni di età e con oltre 39 anni di contributi (al 31 agosto di quest’anno) lei ha, ormai, cristallizzato il diritto di accesso. la cristallizzazione del diritto alla pensione, infatti, opera dal momento che si raggiungono i requisiti di accesso ad una determinata misura previdenziale, diritto che non decade neanche di fronte a cambiamenti legislativi”.

Quale futuro per Quota 100?

Pensioni ultima ora – In caso di conferma, come appare ormai molto verosimile, per Quota 100 la sua applicazione resterebbe immutata per il 2020. E probabilmente anche per l’intero 2021. Infatti al momento tutto lascia pensare che l’esecutivo confermi l’intenzione annunciata a più riprese di non modificare Quota 100 sino alla sua scadenza naturale. Piuttosto il 2020 potrebbe essere un anno decisivo per disegnare, con le parti sociali, la struttura della riforma per il dopo-Quota 100.

