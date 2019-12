Condividi su

Allerta meteo Liguria 20 dicembre 2019: previsioni vento e piogge

L’attenzione ormai è sempre massima quando in arrivo c’è il maltempo. C’è forte preoccupazione in questi giorni in Liguria per il maltempo che dovrebbe colpire la regione nelle prossime ore. Nella giornata di venerdì 20 dicembre 2019 è prevista anche la chiusura precauzionale dell’autostrada A6 tra Savona e Altare dalle ore 8.00 in ottemperanza alle disposizioni in caso di allerta rossa, per tutta la durata dell’evento.

Allerta meteo Liguria dalle ore 21 di giovedì 19 dicembre 2019

Il periodo perturbato inizia giovedì 19 dicembre 2019 alle 21 di oggi, con allerta GIALLA. Dalla mattina di domani, venerdì 20 dicembre 2019, con diverse scansioni orarie, tutto il territorio entra in allerta ROSSA. Attenzione – si legge sul sito della Protezione Civile Ligure – anche a mareggiate e vento di burrasca forte.

Questi i dettagli di un passaggio diversificato negli orari, nei possibili estesi e gravi effetti al suolo su un terreno fragile e negli eventi atmosferici più intensi: oltre alle precipitazioni, infatti, ci saranno venti di burrasca forte e mareggiata intensa. Ecco il dettaglio.

ponente della regione (zona a): gialla dalle 6 alle 8 di domani, venerdì 20 dicembre (solo bacini piccoli e medi); poi rossa dalle 8 alle 21 e arancione dalle 21 alle 24 (tutti i bacini)

centro ponente (zone b d): gialla dalle 21 di oggi, giovedì 19 dicembre alle 8 di domani, venerdì 20 dicembre; poi rossa dalle 8 alle 21 e arancione dalle 21 alle 24 (tutti i bacini)

centro levante (zone c e): gialla dalle 21 di oggi, giovedì 19 dicembre alle 12 di domani, venerdì 20 dicembre (bacini piccoli e medi). poi rossa dalle 12 alle 24 (tutti i bacini)

Bollettino 20 e 21 dicembre 2019

Allerta meteo Liguria Venerdì 20 dicembre 2019 – il transito di un intenso sistema frontale determina fin dal mattino piogge diffuse di intensità forte o molto forte con cumulate fino a molto elevate. Probabili rovesci/temporali specie dalle ore centrali con alta probabilità di temporali forti e organizzati. Esaurimento dei fenomeni dalla serata a partire da Ponente. Venti meridionali fino a burrasca forte nel pomeriggio con possibili raffiche fino a 100 km/h sulla costa, anche oltre 150 km/h sui crinali più esposti. Mare in aumento a molto agitato con mareggiate intense specie su AB.

Allerta meteo Liguria Sabato 21 dicembre 2019 – residue precipitazioni nelle prime ore su CE in particolare sui rilievi. In serata l’ingresso di una nuova struttura frontale determina un aumento dell’instabilità con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio/temporale su Centro-Levante e cumulate significative su CE. Bassa probabilità di temporali forti su BCE. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati meridionali su AC, localmente forti (40-50 km/h) su B in rotazione dai quadranti settentrionali in serata. Mare agitato con mareggiate residue su BC in temporanea scaduta.

