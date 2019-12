Condividi su

Stormland: il gioco sci-fi VR per PC, trama e gameplay

Dopo un primo approccio con la realtà virtuale, ovvero Edge of Nowhere, gli Insomniac Games tornano alla ribalta con un nuovo titolo, che si dimostra molto promettente per i giochi che supportano questa periferica; andiamo a vedere perché Stormland è uno dei prodotti più importanti (e interessanti) del genere VR.

Robot e pianeti alieni

In Stormland vestiremo i panni di un robot: Vesper, che dopo essersi salvato dall’attacco dei Storm, degli esseri robotici malvagi, si sveglierà sul pianeta che dà il nome al titolo del gioco. Scoprirà che i suoi compagni meccanizzati sono scomparsi e, grazie ad un’intelligenza artificiale, il nostro protagonista cercherà di ricostruire i momenti che precedevano l’attacco; nelle fasi iniziali la trama si svilupperà per la maggior parte tramite visioni olografiche del passato e del presente. Man mano che si proseguirà in Stormland queste daranno forma alla narrazione del mondo di gioco, dei suoi abitanti (ostili e non ostili) legati dallo scopo di trovare un senso alla propria esistenza. L’obbiettivo del nostro robot sarà quello di distruggere la base Terminus per porre fine alla minaccia robotica sul pianeta; se all’inizio dell’avventura queste premesse potranno sembrare banali, con l’avanzare della storia prenderanno sempre più importanza e d’impatto.

Stormland, il gameplay

Stormland, come anticipato nel titolo, è un open world in realtà virtuale; vi terrà impegnati per circa una decina di ore, a seconda di quanto tempo impiegherete nell’esplorazione e nelle missioni secondarie. Se apparentemente Stormland ha una longevità non molto elevata, gli sviluppatori hanno risolto questo problema con un piccolo stratagemma: avrete tempo una settimana per portare a termine l’avventura, distruggendo la stazione Terminus, dopodiché il mondo di gioco verrà resettato, mantenendo i vostri progressi di abilità ma modificandone design e quest del pianeta. Succederà lo stesso distruggendo Terminus, ma in quel caso il gioco potenzierà i nemici e resetterà le vostre abilità per rendere le partite future più intriganti. La curva di apprendimento del gioco è ben bilanciata: sarà possibile utilizzare un numero considerevole di armi con cui imparerete a sparare e volare contemporaneamente con il jetpack, scalare superfici, interagire con oggetti e tante altre cose che serviranno a migliorare le vostre capacità di movimento all’interno del gioco. Queste meccaniche funzionano ancora meglio se affrontate in coppia; infatti il titolo può essere giocato anche in due giocatori. Per chi dovesse soffrire di motion sickness purtroppo Stormland non ha molte opzioni a disposizione per alleviare il problema. Il gioco creato dagli Insomniac Games, oltre per le sue ambientazioni affascinati ed una grafica al passo con i tempi (per il genere VR), è uno dei maggiori titoli d’impatto di questa tipologia, che indubbiamente merita di essere testato dai possessori della suddetta periferica.

