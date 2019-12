Condividi su

Mamma ho preso il morbillo: trama, cast e anticipazioni del film in tv

Mamma ho preso il morbillo è una commedia diretta da Raja Gosnell nel 1997. Un ragazzino, rimasto a casa da solo a causa del morbillo, riuscirà a sventare una rapina da parte di una grottesca banda di criminali, prima che la sua mamma torni a casa dalle vacanze natalizie.

La commedia dedicata ai piccoli telespettatori andrà in onda questa sera, in prima serata, su Italia 1, impreziosendo così questa fredda, ma al tempo stesso calda, atmosfera natalizia. Il film vede come protagonista il piccolo Alex, che porta il volto di Alex D. Linz.

Mamma ho preso il morbillo: anticipazioni questa sera, film su Italia 1

Il terzo capitolo della trilogia informale di Home Alone, Mamma ho preso il morbillo si presenta come un vero e proprio cult natalizio, da guardare in compagnia di tutta la famiglia. Diversamente da quello che il titolo italiano potrebbe far credere, però, non vi sono evidenti collegamenti con i due film che vedono come protagonista il celebre Kevin, interpretato da Macaulay Culkin.

Alex, piccolo protagonista della commedia, non aspetta altro che partire insieme ai propri genitori e godersi la Vigilia di Natale lontano dalla noia della città. L’improvvisa comparsa di alcune macchioline rosse fa andare in allarme la madre premurosa. Il bambino non potrà infatti partire insieme a loro a causa del morbillo.

Mamma ho preso il morbillo: trama film in onda questa sera, sabato 21 dicembre. Il piano di Alex

Nel frattempo, dall’altra parte della città, una banda di rapinatori escogita un piano diabolico. I quattro dovranno attendere le partenze natalizie di ogni famiglia per poter mettere a segno il colpo dell’anno, derubare tutte le villette del quartiere per potersi arricchire.

Con le case vuote e nessuno nei paraggi, non basterà far altro che disattivare gli allarmi e agire indisturbati. I rapinatori non hanno però fatto i conti con la mente furba e geniale di Alex. Il ragazzino, compreso il piano della banda di criminali, metterà a punto una strategia di riserva, in risposta alle loro losche intenzioni.

