The Witcher: anticipazioni, trama e cast serie tv Netflix

Il 20 Dicembre è approdato su Netflix il titolo fantasy più atteso del momento: stiamo parlando di The Witcher. Lo show si basa sull’omonima saga di romanzi scritti da Andrzej Sapkowski. La storia ha raggiunto in breve tempo una fama internazionale, grazie anche allo sviluppo di vari videogiochi legati all’ambientazione ideata dall’autore polacco. Netflix ha deciso di mettere le mani sull’occasione e produrne un adattamento seriale. Le aspettative sul successo dello show sono molto alte, al punto che il colosso streaming ha scommesso su The Witcher ordinando la produzione di una seconda stagione prima ancora che la serie debuttasse col primo ciclo di episodi. Una scelta d’azzardo che sicuramente si rivelerà vincente considerando il gran numero di appassionati alla saga. Per chiunque volesse prendere visione di questo nuovo titolo fantasy basterà collegarsi a Netflix e sceglierlo dal catalogo. Ricordiamo che, al momento, il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi alla piattaforma per mezzo del mese di prova gratuita; per poter usufruire dei servizi sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al sito.

Prima di passare alla trama di The Witcher possiamo goderci il trailer della serie; lo proponiamo qui di seguito in lingua italiana.

https://www.youtube.com/watch?v=QbiLChT9s8A& t=46s Trailer Prima Stagione The Witcher

The Witcher: la trama

La trama dello show ruota intorno la figura di Geralt Di Rivia. Sebbene i creatori della serie abbiano deciso di seguire le orme dei romanzi, in realtà, come afferma lo showrunner Hissrich, il nostro protagonista di discosterà molto dall’eroe dipinto da Sapkowski. Mentre nei libri Geralt risulta essere un gran chiacchierone, nell’adattamento televisivo troveremo un personaggio molto più taciturno per aumentare l’alone di mistero che caratterizza la sua figura.

Geralt è un cacciatore di taglie le cui missioni sono quelle di sterminare i mostri che minacciano il suo regno; fin da bambino mostra alcune capacità soprannaturali che faranno da asfalto sulla strada che batterà in futuro. Geralt amerà il suo lavoro al punto da preferirlo alle interazioni umane, sostenendo con fermezza che l’uomo è in realtà un essere perlopiù malvagio, prepotente ed egoista. Nel corso delle sue avventure farà l’incontro con la Maga Yennefer e una principessa che conserva un oscuro segreto. Insieme tenteranno di ristabilire la pace e l’armonia all’interno del regno.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Witcher e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Henry Cavill sarà il protagonista Geralt di Rivia. Ad accopagnarlo nel cast: Anya Chalotra veste i panni della maga Yennefer; Freya Allan nel ruolo della principessa Ciri; Jodhi May è la regina Calanthe; Björn Hlynur Haraldsson interpreta il cavaliere Eist; Adam Levy nel ruolo di Saccoditopo; Therica Wilson-Read veste i panni di Sabrina; Millie Brady interpreta la principessa Renfri.

