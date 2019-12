Condividi su

Mom 8: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

A febbraio di quest’anno CBS decise di rinnovare una serie tv per due stagioni: stiamo parlando di Mom. Lo show è attualmente in onda negli Stati Uniti con il settimo ciclo di episodi, ma CBS ha deciso di puntare tutto sulla sitcom annunciando con largo anticipo la produzione di un’ottava stagione. Dopo la dipartita di The Big Bang Theory, serie tv che non ha bisogno di presentazioni e che tuttavia ha lasciato il segno nel cuore di innumerevoli fan, Mom sembra essere una degna erede: le esilaranti avventure di Christy e Bonnie continueranno a tenerci compagnia ancora a lungo. Risate, riflessioni ed eventi commoventi saranno, come sempre, lo sfondo della serie, regalando ai fan un completo bagaglio di emozioni. Al momento non ci sono conferme sulla data di uscita della nuova stagione, quello che è certo è che essa non vedrà il suo debutto prima di settembre 2020. Potremo scoprire qualcosa in più durante gli Upfronts di Maggio 2020, data in cui vengono rivelati i palinsesti dei mesi successivi.

Passiamo ora alla trama dello show, dopodiché scopriremo chi sono gli attori presenti nel cast.

Mom 8: la trama

Dal momento che la settima stagione è ancora attualmente in onda (e manca ancora un po’ prima della puntata finale) è praticamente impossibile scoprire cosa accadrà nell’ottava stagione. Sicuramente verremo travolte da altre scene esilaranti con Christy e Bonnie come protagonisti e il loro rapporto travagliato subirà, come sempre, delle trasformazioni. Non ci resta da attendere l’episodio conclusivo del settimo ciclo di episodi per poter trarre delle ipotesi e, forse, attendere che qualche notizia aggiuntiva venga “rubata” agli ideatori della serie.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Mom e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Anna Faris veste i panni di Christy Plunkett, mentre Allison Janney quelli di Bonnie. Ad accompagnarli nel cast: Matt L. Jones è Baxter; French Stewart interpreta Chef Rudy; Blake Garrett Rosenthal nel ruolo di Roscoe; Mimi Kennedy veste i panni di Marjorie Armstrong; Jaime Pressly è Jill; Beth Hall interpreta Wendy; William Fichtner nel ruolo di Adam Janakowski.

