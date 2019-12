Condividi su

Incidente Roma: due ragazze travolte da un’auto, indagato Pietro Genovese

Pietro Genovese, il figlio ventenne di Paolo, noto regista di Perfetti sconosciuti, Tutta colpa di Freud, Immaturi, è indagato per duplice omicidio stradale commesso nella notte tra sabato 21 dicembre e domenica 22. Il ragazzo, immediatamente trasferito in ospedale per accertamenti, è risultato positivo ai test di alcol e droga. Nella notte sono stati sequestrati sia la macchina che il cellulare, che servirà a verificare se Pietro stesse utilizzando il telefono durante la guida.

I dettagli dell’incidente

Le studentesse romane Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli sono state investite sul Ponte Milvio nella notte tra il 21 e il 23 dicembre da Pietro Genovese, mentre erano di rientro a casa dopo una cena fatta con i compagni di classe per festeggiare il primo giorno di vacanze. La polizia sta interrogando diversi testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le parole di un testimone e dello stesso Pietro, le ragazze stavano attraversando la strada con il semaforo pedonale rosso e a qualche metro dalle strisce, dopo aver scavalcato un guardrail. Il conducente del veicolo non avrebbe dunque visto le due compagne di banco e, malgrado la brusca frenata, l’impatto avrebbe fatto sbalzare le due sedicenni che sarebbero morte sul colpo. Stando alle parole del giovane che ha assistito alla scena, Gaia e Camilla, a terra, sarebbero poi state colpite da almeno altre tre macchine che non si erano rese conto dell’accaduto. Genovese si è fermato per prestare loro soccorso, ma non c’era più nulla da fare; il tempestivo intervento del 118 ha solo potuto constatare il decesso delle due giovani. L’indagato, ancora sotto choc, si difende sostenendo che la colpa principale sia da attribuire alle due ragazze che si sono lanciate nella strada al buio e con il semaforo rosso.

La città si stringe alle famiglie distrutte dal dolore

La notte dell’incidente i genitori di entrambe le ragazze sono accorsi sul posto, uno dei testimoni racconta: “I genitori erano sconvolti”, e la madre di Camilla avrebbe urlato, straziata dal dolore: “Doveva investire me. Non è giusto”, aggiungendo che con la figlia aveva ancora tanti progetti da realizzare. L’intera scuola frequentata dalle ragazze, il liceo linguistico Gaetano De Sanctis, si stringe attorno alle famiglie delle vittime, dimostrandosi estremamente scossa e addolorata. Ieri Paolo Genovese, papà di Pietro, ha rilasciato una forte dichiarazione alle agenzie di stampa: “Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta, è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre”. Su Twitter è arrivato anche l’appoggio di Virginia Raggi, sindaco di Roma, che ha tenuto anche a ricordare dell’importanza di guidare responsabilmente.

