WhatsApp beta tester: cosa sono e come diventarlo

Prima di rilasciare qualsiasi tipo di modifica, l’app di messaggistica istantanea più famosa del mondo rilascia una versione Beta che possa permettere ad utenti e sviluppatori di testare le nuove funzionalità. I Beta Tester sono persone normali che provano in anteprima le modifiche che saranno implementate definitivamente dopo la fase provvisoria di prova. Ma come si può diventare tester e provare in anticipo tutto ciò? Ecco come fare.

WhatsApp Beta: cosa cambia rispetto alla versione normale

La Beta è una versione identica a quella ufficiale, soltanto che non è quella data in uso agli utenti. Cosa cambia nello specifico? La Beta ha più funzioni, al suo interno ci sono anche quelle in fase di testing. Per poter scaricare questa versione sono richiesti due processi diversi, a seconda del sistema operativo, Android o iOS. Se possedete un iPhone vi dovrete recare su App Store, scaricare Testflight e accettare i termini e le condizioni dell’applicazione. Una volta convalidato l’accesso tramite il codice inviato da Apple potrete visitare il sito di Testflight e iscrivervi alla Beta.

Come funziona la Beta per Android e perché diventare tester

La Beta per Android si scarica in maniera diversa. Sarà necessario iscriversi alla fase di test da Google Play Store, accettare i termini e le condizioni proposte e, alla fine, cliccare su “diventa un tester”. Potrebbe capitare che la fase di reclutamento per i tester possa essere finita e che il numero massimo sia stato già raggiunto. Il consiglio è quello di tentare ogni volta nei periodi in cui verrà aperta. Perché, infine, diventare tester? Essere tester vi permetterà di capire in anticipo il funzionamento delle modifiche e di fornire dei feedback utili per il team di WA. In questo periodo sono in fase di test le funzioni sulla modalità scure e la modalità vacanza.

