Condividi su

Conto corrente e libretto postale svuotati per truffa dalla direttrice. Il caso

Increscioso caso di truffa nel salernitano; agli arresti domiciliari l’ex direttrice di una filiale di Poste Italiane del salernitano che ha svuotato il conto corrente di numerosi risparmiatori, rubando nel complesso circa 266mila euro.

Poste Italiane: truffe online e smishing, cos’è e come si svolge

Conto corrente svuotato: il caso nel salernitano

La truffa è stata scoperta lo scorso luglio in seguito alle indagini della Guardia di Finanza: la direttrice di una filiale di Poste Italiane nel salernitano, di cui era anche l’unica impiegata, nel corso di diversi anni, ha rubato circa 266mila euro – è la cifra per cui è scattato il sequestro per ordine del Gip di Salerno – a piccoli risparmiatori approfittandosi in particolare del rapporto confidenziale instaurato con questi ultimi.

Conto corrente svuotato dopo truffa telematica: Poste Italiane condannata

In alcuni casi si è appropriata di piccole somme, sottratte a poco a poco, invece, in altri casi aveva completamente svuotato il conto corrente e i libretti postali di persone anziane e per lo più in gravi condizioni di salute; le operazioni illecite e fraudolente hanno riguardato anche i buoni fruttiferi degli ignari risparmiatori. In un’occasione, a quanto risulta dai riscontri, l’ormai ex direttrice aveva addirittura riscosso una polizza assicurativa post mortem per un valore pari a 30mila euro.

Poste Italiane: nuova truffa SMS, sequestrato un sito. La vicenda

Arresti domiciliari per l’ex direttrice

Ora la donna è posta agli arresti domiciliari: il provvedimento di arresto era stato richiesto già lo scorso luglio ma il Gip lo aveva rigettato. La custodia cautelare è scattata comunque alla fine in seguito al ricorso presentato dal Pubblico Ministero che si è occupato dell’indagine; il ricorso presentato dai legali dell’ex direttrice della filiale di Poste contro il provvedimento è stato respinto dalla Corte di Cassazione.

Omicidio Bagnacavallo: dinamica e cos’è successo tra marito e moglie

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]