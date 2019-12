Condividi su

Bonus cultura 2020: importo sceso a 300 euro, come averlo

Bonus cultura 2020 – Nel giorno delle dimissioni confermate del ministro Fioramonti che ha lasciato l’incarico di Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in aperta polemica con Conte per le risorse a disposizione per formazione e ricerca parliamo di un altro taglio su una voce importante come la cultura.

Bonus cultura, quando è stato tagliato dal Fondo

Il taglio relativo al bonus cultura. Partiamo col dire che il bonus cultura è quello che consente ai diciottenni di accedere ad una somma con cui poter usufruire di beni e servizi culturali. In pratica chi nell’anno interessato compie 18 anni ha possibilità di spendere tale importo in biglietti del cinema o del teatro, concerti, libri, ingressi nei musei o nei parchi, o ancora corsi di lingua straniera, di teatro o di musica. Il fondo in questione sarà per il 2020 di 180 milioni di euro. Ogni 18enne avrà possibilità di spendere 300 euro come bonus cultura. Per 2019 il fondo era stato finanziato con 240 milioni di euro. Per il 2018 erano 290 i milioni di euro resi disponibili. Parliamo di un taglio di 110 milioni di euro in due anni e di 80 milioni di euro da un anno all’altro: dal 2019 al 2020. Qualche giorno fa – in audizione alla Camera parlando degli interventi della manovra per il 2020 – era stato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a confermare l’esistenza del bonus a fronte delle voce che parlavano di una possibile cancellazione. “Il bonus cultura per i diciottenni è stato confermato” riconoscendo “300 euro di beneficio individuale”.

Come è possibile accedere al bonus? Ecco la risposta

Possono accedere al bonus cultura i cittadini residenti nel territorio nazionale, in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità a condizione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Il bonus si richiede per via telematica, tramite la piattaforma 18app, disponibile anche su smartphone e tablet in versione di app scaricabile. Per accedere a 18app è necessario essere in possesso delle credenziali Spid – Sistema Pubblico di Identità Digitale. Una volta ricevuta l’erogazione dei 300 euro è possibile fare acquisti presso gli esercenti aderenti all’iniziativa. Ecco il sito tramite cui avanzare la richiesta.

